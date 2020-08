Kiel

Mit einem Förderbescheid über 5,44 Millionen Euro besuchte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) den Ostuferhafen. Das Geld ist für die Erweiterung des Hafenvorfelds bestimmt.

Dieser Platz dient für viele Lastwagen als Warteplatz vor dem Check-in. Es ist eine Vorstaufläche für fast 100 Lastwagen, was fast einer kompletten Fährladung entspricht.

Anzeige

7,78 Millionen in den Umbau des Hafenvorfelds investiert

Mit 5,44 Millionen Euro fördern Land und Bund den Umbau des Hafenvorfelds. Die Gesamtmaßnahme kostete 7,78 Millionen Euro. Alte Hallen wurden abgerissen und viel Platz für Lastwagen geschaffen.

Weitere KN+ Artikel

Damit sollen die Abläufe erleichtert und Rückstaus in den Stadtteil Dietrichsdorf vermieden werden. Außerdem bekommen Lastwagenfahrer dort Duschen und Toiletten, um die Wartezeit auf die Fähre angenehmer zu gestalten.

„Das ist gut investiertes Geld. Jeder, der im Transportgewerbe arbeitet, weiß, wie wichtig eine schnelle Abfertigung ist“, so Ministerpräsident Daniel Günther. Der Kieler Hafen sei mit seinen Schiffen, Terminals und dem Landstrom-Konzept gut aufgestellt.

Mehr Platz für Lastwagen am Ostuferhafen

Dies sei auch ein Grund, weshalb Kiel den deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen habe, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Seit Jahren wird auch im Seehafen trotz steigender Umschlagmengen das Thema Nachhaltigkeit in alle Betrachtungen einbezogen.

Deshalb musste das Hafenvorfeld seit 2018 umgebaut werden, um möglichst optimale Bedingungen zu bieten. „Wichtig ist, dass die Lastwagen Platz haben und zügig aufs Schiff kommen oder auf die Bahn verladen werden können“, sagte Kämpfer.

Und auch der Ministerpräsident lobte die Leistung des Seehafens bei der Verlagerung der Verkehre aufs Wasser und die Schiene.

Wenn im nächsten Jahr die neuen Jumbofähren der Reederei DFDS kommen, soll der Ostuferhafen seine führende Position als Drehkreuz für den Umschlag von Gütern fürs Baltikum weiter ausbauen. Als nächstes Projekt steht deshalb der Rückbau des stillgelegten Kohlekraftwerks und die Umwandlung in ein Hafenareal an.

Zuwachs im ersten Halbjahr

„Das wird eine fordernde Aufgabe“, so Kämpfer. Die Corona-Krise ist am Ostuferhafen bisher fast vorbeigegangen. Laut Seehafen Kiel wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 im Ostuferhafen 2,1 Millionen Tonnen Ladung umgeschlagen, was einem Plus von einem Prozent entspricht.

Besonders die Linie nach Klaipeda ist weiter ein Wachstumstreiber. „Wir haben bis zu neun Abfahrten pro Woche“, so Dirk Claus. Aber auch der Papierumschlag der schwedischen Reederei SCA legte zu.