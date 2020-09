Im Marinestützpunkt Kiel gibt es an diesem Wochenende eine Premiere. Ein Verband mit sechs Einheiten wird an der Tirpitzmole versorgt und für kommende Manöver ausgerüstet. Die Besonderheit liegt dabei mitten in dem Verband. Es ist der Minenjäger „Vahterpaa“ aus Finnland.

Von Frank Behling