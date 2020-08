Das Minenjagdboot "Grömitz" ist am Sonnabend von Kiel aus zu einem Nato-Einsatz in der Ostsee ausgelaufen. Am Montag soll die "Grömitz" in den Gewässern vor Westnorwegen zu dem Ständigen NATO-Minenabwehrverband S NMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) stoßen.