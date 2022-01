Kiel

Seit Freitag ist die Deutsche Marine auch auf der Ostsee wieder im Nato-Einsatz. Von Kiel aus startete das Minenjagdboot „Bad Bevensen“ mit 40 Soldaten zu Übungen mit anderen Nato-Staaten östlich von Bornholm.

Die Besatzung hatte im Dezember den Nato-Einsatz vorzeitig unterbrechen müssen, da es an Bord bei fünf der 40 Soldaten positive Corona-Tests gab. Die Soldaten hatten alle laut Marine aber nur milde Symptome.

Nach den Feiertagen kehrte die Crew mit ihrem 54 Meter langen Minenjagdboot wieder in den normalen Dienstbetrieb zurück. „Die ,Bad Bevensen’ ist wieder voll einsatzbereit“, so auch ein Sprecher der Marine in Kiel.

Auslaufen wegen Reparaturen verzögert

Während die Soldaten am Freitag alle fit und gesund waren, gab es aber bei der Technik an Bord der „Bad Bevensen“ Probleme. Das für Freitag um 10 Uhr geplante Ablegen musste mehrfach verschoben werden.

Techniker kamen zur Reparatur an Bord. Kurz vor 16 Uhr war das Minenjagdboot dann aber seeklar und konnte von der Gorch-Fock-Mole in Kiel ablegen. Mit Ostkurs ging es aus der Kieler Bucht Richtung Bornholm.

Die „Bad Bevensen“ ist jetzt wieder aktiver Teil des ständigen Nato-Minenabwehrverbandes 1, der gegenwärtig östlich von Bornholm in der zentralen Ostsee operiert. Zu dem Verband gehören auch Einheiten aus Lettland und Estland sowie Polen.

Der Minenabwehrverband wird in den kommenden Wochen im Rahmen der Nato-Präsenz im Baltikum Flagge zeigen. Im März steht dann vor Norwegen die Teilnahme an einem der größten Nato-Manöver des Jahres auf dem Programm.

Die „Bad Bevensen“ wird dann zusammen mit einer ganzen Flotte aus Nato-Einheiten an dem Großmanöver „Cold Response 2022“ teilnehmen.

Der Minenjäger ist dafür mit Sonarsystemen und Unterwasserdrohnen vom Typ „Seefuchs“ ausgerüstet. Außerdem sind mehrere Minentaucher an Bord.