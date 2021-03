Von Karen Schwenke

Die Geschäftsführerin der Stadtmission Mensch, Karin Helmer (links), und die Geschäftsführerin des Studentenwerkes Schleswig-Holstein, Susann Schrader, unterzeichneten am Mittwoch den Bauantrag für zwei Minihäuser auf dem Gelände des Studentenwerks im Steenbeker Weg gegenüber der Lubinus-Klinik in Kiel. In die Tiny-Häuser sollen im Herbst zwei wohnungslose Frauen einziehen. Quelle: Frank Peter