Kiel

„Du bist bestimmt die Redakteurin und das ist dein Fotograf, der hat nämlich eine Kamera um den Hals“, sagt Fabio zur Begrüßung. Die Nachwuchsreporter aus der Klasse 4a der Klaus-Groth-Schule haben wie echte Reporter eine gute Beobachtungsgabe.

Für den Reporterbesuch haben sie viele Fragen vorbereitet. Mindestens fünf Stück sollte sich jedes Kind überlegen, das war Hausaufgabe. „Wie müssen gute Fragen gestellt werden?“, will Lehramtsanwärterin Stefanie Kraus zu Stundenbeginn wissen. „Man soll sie offen stellen, damit der Interviewpartner nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann“, weiß Viana. Dann kann die Pressekonferenz los gehen.

Wie kommen Journalisten an ihre Informationen?

„Wie findet ihr eigentlich immer so viel raus?“, will Sebastian wissen. Recherche lautet die Antwort von Redakteurin Anne Holbach. „Wir rufen ganz viele Leute an und stellen ihnen Fragen zu einem Thema. Manchmal bekommen wir auch einen Tipp, dass irgendwo etwas falsch läuft und dann überprüfen wir, ob da etwas dran ist.“ Als Beispiel nennt sie eine Information über ein Impfzentrum, wo sich angeblich Leute vorgedrängelt haben und eine Spritze bekommen haben, obwohl sie das noch nicht gedurft hätten.

Seit mehreren Wochen lesen die Schülerinnen und Schüler im Misch-Projekt gemeinsam Zeitung. Vorher haben das nur drei Kinder zusammen mit ihren Eltern gemacht. Nun haben sie den Lokalteil studiert, um herauszufinden, was in Kiel passiert ist. Aber auch politische Artikel, in denen erklärt wurde, was für neue Corona-Regeln es gibt, gehörten zur Lektüre. „Da stand drin, dass Frau Merkel einen Fehler gemacht hat. Aber ich habe nicht genau verstanden warum“, sagt Abdul Hamid.

Woher die Fotos aus anderen Ländern kommen

Aufregend fanden die Kinder die Berichte über eine Explosion eines Hauses in Nortorf. „Warst du da dabei?“, fragt Fabio. Das war die Reporterin nicht, aber ihre Kollegen aus der Regionalausgabe sind schnell hingefahren, als sie davon erfahren haben, erklärt sie. Reporter lassen sich in so einem Fall von der Feuerwehr und der Polizei erklären, was passiert ist. Sie fragen Nachbarn, was sie gesehen haben und machen Fotos am Tatort.

Ob die Zeitung auch in Afrika oder Amerika eigene Fotografen hat, interessiert Anastasia. „Oder woher bekommt ihr Bilder von Prinz Harry und Meghan?“ Die Kieler Nachrichten haben natürlich nicht überall einen Fotografen sitzen, der wie Frank Peter an diesem Tag schnell in die Klasse kommen kann und ein Aufnahme macht. Die Zeitung kauft deshalb Bilder von Agenturen, für die Fotografen auf der ganzen Welt arbeiten.

Bei einer Frage ist dann auch die Reporterin überfragt: Wie viele Zeitungen der Verlag schon gedruckt hat, seit es die Kieler Nachrichten gibt? An jedem Erscheinungstag seien es ja viele tausend Exemplare und das müsste man über Jahre zurückrechnen. Das wäre vielleicht mal eine Aufgabe für den Mathelehrer.