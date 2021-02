Kiel

Eisiger Wind, Schneegestöber und grauer Himmel – für einen Fototermin am Tiessenkai in Kiel hätten wir uns wahrlich bessere Bedingungen gewünscht. Aber Leonie von Hase (36) lacht nur und schüttelt die Schneeflocken von ihrer Mütze. „Das ist doch herrliches Wetter“, sagt sie. „Nur Mascara sollte man nicht unbedingt tragen.“ Die Kielerin kann eh nichts entstellen, denn sie ist die amtierende Miss Germany. Am 27. Februar wird sie Krone und Titel an ihre Nachfolgerin übergeben. Ein Gespräch über ihr Jahr als Miss, nachhaltige Mode und eine verpatzte Hochzeit.

Leonie, vor fast genau einem Jahr wurden Sie zur Miss Germany gekürt. Die erste Miss, die für einen Imagewandel stehen sollte. Doch dann kam Corona. Ein Jahr für die Tonne?

Leonie von Hase: Nein, das glaube ich nicht. Ich habe zwar nicht so viele öffentliche Auftritte machen können, allerdings wäre das auch schwierig gewesen, das mit meinen familiären Aufgaben zu kombinieren. Stattdessen fand vieles virtuell statt. Ich habe als Speaker an Workshops und Coachings teilgenommen und somit meine eigentliche Botschaft verbreiten können. So oder so hatte ich Bedenken, dass Auftritte mit der Schärpe unter dem neuen Konzept verfremdet wirken würden, und mir war es wirklich wichtig, auf Augenhöhe mit meinem Publikum zu bleiben.

Welche Botschaft wollten Sie als Miss gerne in die Welt tragen?

Meine Kernbotschaft ist und bleibt, dass Frauen sich nicht gesellschaftlichen Konventionen fügen müssen, um Akzeptanz zu finden. Viel wichtiger ist, zu realisieren, dass wir ein Leben haben, und das müssen wir auch voll auskosten dürfen. Wir können und dürfen jederzeit unsere Richtung wechseln, mit 35, 45, 55 einen neuen Beruf erlernen, wieder studieren, uns immer wieder neu erfinden. Wir müssen uns nicht mit anderen Frauen vergleichen und messen, denn wir ziehen alle an einem Strang. Ich denke da an ein Zitat von Susan Sontag, welches in etwa so geht: „Wir dürfen weise sein, nicht nur nett, kompetent und nicht nur hilfsbereit, stark und nicht nur grazil, nicht nur für uns selbst, sondern auch in Relation zu Männern und Kindern. Wir können uns selber finden und definieren und würdevoll altern, ohne uns der gesellschaftlichen Doppelmoral gegenüber dem Altern der Frau zu versklaven.“ Wir haben die Kontrolle über unsere eigenen Narrative.

Denken Sie, dass die Botschaft auch online vermittelbar war?

Ich denke schon, ja. Auf meinem Instagram-Account zeige ich mich meist ungeschminkt und ungekünstelt. Ich zeige viele unperfekte Momente und bin auch immer wieder sehr offen und verletzlich.

Erlebt das herkömmliche Frauenbild gerade weltweit einen Wandel?

Das hoffe ich! Je mehr Frauen gegen eingefahrene gesellschaftliche Muster rebellieren, um so nachhaltiger ist der Wandel auch für die jüngere Generation. Die große Kritik an dem neuen Miss-Germany-Konzept war, dass der Feminismus nun zu kommerziellen Zwecken genutzt wird. Meine Meinung dazu? Super! Endlich ist „Female Empowerment“ ein vermarktbares, weitreichendes Thema geworden, um in das Bewusstsein der Allgemeinheit einzudringen. Wurde ja auch mal Zeit!

Was müsste noch geschehen, damit Frauen nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilt werden?

Vielleicht müsste dafür das Internet abgeschafft werden? (lacht)

Hat der Miss-Titel Sie selbst verändert?

Nein, das würde ich nicht behaupten. Ich war vorher schon sehr solide mit mir selbst, eventuell habe ich durch den Titel noch mehr Festigkeit in meinen persönlichen Überzeugungen bekommen.

Haben Sie als Miss jemals ein unmoralisches Angebot bekommen?

(lacht) Nein! Zum Glück nicht. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass meine Meinungsfestigkeit gegenüber mir selbst, dem Feminismus und der Rolle der Frau für solche Art Mensch abschreckend wirken könnte. Zudem glaube ich nicht, dass ich diesbezüglich genügend Naivität ausstrahle.

Wenn Sie mit Golden-Retriever-Hündin Rosi in Kiel auf die Straße gehen, werden Sie da eigentlich erkannt?

Ab und an, ja. Aber das ist mir dieses Jahr wirklich so gut wie nie passiert. Das ist auch der Maskenpflicht zu verdanken! Das stört mich aber auch nicht unbedingt, denn ich bin ein sehr privater Mensch und doch lieber in Richtung inkognito unterwegs.

Nach Ihrer Wahl zur Miss Schleswig-Holstein hatten Sie unserer Zeitung mal gesagt, dass Sie das Gruseln bekommen, wenn Sie als „schönste Frau“ des Landes bezeichnet werden. Ist das kein Kompliment?

Nein, es ist kein Kompliment, denn Schönheit ist subjektiv, und ich erstrebe auch definitiv nicht, die Schönste zu sein. Woran wird so etwas überhaupt gemessen: Die schönste Mutter? Die schönste 36-Jährige? Bei solch einem Ausdruck rutscht man schnell ins Vergleichsschema, und das wiederum ist ja der komplette Gegensatz zu dem, wofür ich stehe. Unter dem neuen Konzept geht es nicht um Schönheit. Es geht um persönlichen Ausdruck, um Charakter, um eine Vorbildfunktion. Ich habe mich auch nie als Gewinnerin bezeichnet, sondern als Repräsentantin der anderen 15 beeindruckenden Frauen, die mit mir im Finale standen. Ich war 2020 quasi die Pressesprecherin für uns alle!

Im Sommer 2020 wollten Sie ursprünglich Ihren langjährigen Freund heiraten. Hat Corona nicht nur das Miss-Jahr etwas verpatzt, sondern auch Ihre Hochzeit?

Wir haben Freunde und Familie auf der ganzen Welt verstreut, und ohne deren Anwesenheit zu feiern, ist nicht im Sinne des Anlasses für uns. Von daher werden wir wohl noch warten müssen, bis alle wieder frei anreisen können.

Was macht eigentlich Ihr Online-Shop für Vintage-Mode?

Leider nicht sonderlich viel, da ich momentan keinen Zugang zu neuer Ware habe. Allerdings habe ich letztes Wochenende das erste Teil meiner eigenen Vintage-inspirierten Kollektion gelauncht. Die nennt sich „Leonie, the Label“, und es handelt sich um streng limitierte, hochqualitative und nachhaltig produzierte Basic-Artikel, die vielseitig im Kleiderschrank einzusetzen sind. Wir produzieren nur, was auch bestellt wird. Auf www.theleoniestore.com kann man alle meine Angebote finden.

Welchen Tipp können Sie uns Frauen mit auf den Weg geben?

Denkt nicht zu lange darüber nach, was andere über euch denken, sondern traut euch, ein Leben für euch zu gestalten, das zu euch passt. Seid unabhängig, wenn nicht physisch, dann wenigstens mental. Beschäftigt euch mit eurem Inneren, packt das Telefon weg und lest Bücher, tut Dinge, die euch guttun, vergleicht euch nicht mit anderen Frauen und bitte denkt niemals, ihr seid Opfer! In jeder schwierigen Situation steckt die Möglichkeit für ganz neue Sichtweisen, und wenn ihr euch innerlich stärkt, dann habt ihr auch die Kraft und Perspektive, diese zu erkennen und daran zu wachsen.