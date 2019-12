Miss Schleswig-Holstein: "Ich bin ein echtes Farmmädchen"

Kiel

Ein Termin mit der neuen Miss Schleswig-Holstein gleicht einem kleinen Abenteuer. Kurz vorm verabredeten Zeitpunkt kommt eine Mail: „Zwergenaufstand. Sorry! Komme etwas später.“ Mit quietschenden Reifen fährt Leonie von Hase dann zehn Minuten darauf mit ihrem alten Volvo vor.

Die üblichen Miss-Wahlen sind passé

In lässiger Jeans und gefütterten Gummistiefeln. Aber für ein Interview ist noch längst keine Zeit. Denn auf der Rückbank sitzt ein Dreijähriger, der vergnügt ein Pinguin-Lied singt und noch in die Kita gebracht werden muss. Spätestens da wird klar, dass man alles, was man bisher über Miss-Wahlen im Kopf hatte, getrost über Bord werfen kann.

Leonie von Hase ist die älteste Miss, die es je gab

Der „Relaunch“ der Miss Germany Corporation hat tatsächlich geklappt. „Ich bin die älteste Miss, die es je gab“, sagt die 35-Jährige lachend. „Und noch dazu eine Mama.“

Während Leonie von Hase durch die Straßen Kiels fährt, erzählt sie ein bisschen von der neuen Miss-Wahl. „Wenn ich in den Zeitungen lese, dass ich die Schönste in ganz Schleswig-Holstein bin, krieg’ ich das Gruseln“, sagt sie. „Bei einem Schönheitswettbewerb hätte ich nie und nimmer mitgemacht.“

Relaunch bei der Miss Germany Corporation

Aber durch eine Freundin aus Berlin erfährt sie, dass die Miss Germany Corporation (MGC) ihr komplettes Image ändert und „authentische Frauen mit eigener Geschichte“ sucht. „Das klang spannend“, sagt sie. „Also hab’ ich mich beworben.“ Ganz modern online. Nix mehr mit zwielichtigen Tingel-Wettbewerben auf Dörfern. Nix mehr mit leicht bekleideten Nummern-Girls auf dem Laufsteg.

Mit riesigen Plakaten läutete die Miss Germany Corporation mit Sitz in Oldenburg im Frühjahr ihren Imagewechsel ein. Kandidatinnen sollen künftig nicht mehr über ihr Äußeres punkten, sondern mit ihrer Persönlichkeit. Statt in regionalen Vorwahlen auf dem Laufsteg bewerben sich die Anwärterinnen über Social Media und Videoformate, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihren Charakter und ihre Lebensgeschichte vorstellen. Insgesamt nahmen mehr als 7500 Frauen an dem Wettbewerb teil. Die Gewinnerinnen der einzelnen Bundesländer treten am 15. Februar 2020 im Europapark Rust zum Finale an.

„Mich freut sehr, dass auch die Miss-Wahlen dem Zeitgeist folgen“, sagt Leonie von Hase und bringt fix ihren Sohn zu seinen Spielkameraden in die Kita. Dann fährt sie weiter bis zum Blücherplatz, wo sie noch auf dem Markt einkaufen will. „Ich bin Vollzeitmutter, Unternehmerin und Hausfrau“, sagt sie.

Wenig später hat sie auch schon ihren Wagen in eine Mini-Parklücke bugsiert. „Wenn ich eins kann, dann Einparken“, sagt sie patent. „Schon als Zehnjährige hab‘ ich das Autofahren auf der Rinderfarm meiner Eltern in Namibia gelernt.“ Leonie von Hase ist Deutsch-Afrikanerin und wuchs mitten in der afrikanischen Pampa auf. Klar, kann sie auch Kühe melken und den Stall ausmisten.

Die neue Miss betreibt einen Internet-Shop für Vintage-Kleidung

Bei Kaffee und Schoko-Croissant erzählt sie wenig später, dass sie seit vier Jahren in Kiel lebt. „Mit Lebenspartner, Kind und Hund sind wir vor Kurzem vom Blücher in den Norden von Kiel gezogen.“ Unter dem Namen „The Leonie Store“ betreibt sie hier am heimischen Computer einen Internet-Shop für Vintage-Kleidung. „Ich habe ein Herz für hochwertige Stücke, die ihre Lebensspanne noch nicht ausgelebt haben“, sagt sie und zeigt am Handy ihre Mode, die sie in Second-Hand-Läden überall auf der Welt einkauft, aufarbeiten lässt und weiter verkauft.

Auf den Fotos präsentiert sie selbst die Stücke. Ein kleiner Auslöseknopf für die Kamera in ihrer rechten Hand macht es möglich, dass sie Model und Fotograf in einer Person ist. „Ich möchte anderen Frauen zeigen, dass wir uns im Berufsleben jederzeit und immer wieder neu erfinden können und dürfen“, sagt sie und erzählt von den Stationen in ihrem Leben: Namibia, wo ihre Eltern eine Rinderfarm haben, London, Berlin, Mailand.

Das Sesshaftwerden in Kiel kommt gerade recht

Sie hat in Kapstadt Schauspiel, Englische Literatur und Medienwissenschaften studiert. Arbeitete jahrelang als Designeinkäuferin, Autorin und Werbetexterin. Dazu kam nebenbei noch das Modeln. „Aber ich bin ein echtes Farmmädchen, keine Großstadteule.“ So kommt das Sesshaftwerden in Kiel gerade recht.

„Diese Basis hier gibt mir unglaublich viel Kraft“, sagt sie. „Kiel ist ein Geheimtipp – erst auf den zweiten Blick wunderschön.“ Der typische Norddeutsche sei ungekünstelt und bodenständig. Ganz nach dem Motto: „You get, what you see.“ Und genau das liebe sie. Das Natürliche, das Gerade, das Eindeutige.

Ihr Vater ging mit Iris Berben zur Schule

Ihr Großvater väterlicherseits wuchs übrigens in der Landeshauptstadt auf, in der Esmarchstraße. Und ihr Vater ging einst aufs Internat in Plön, wo er zusammen mit Schauspielerin Iris Berben die Schulbank drückte. Klein ist die Welt.

Nun trägt die Neu-Kielerin Leonie von Hase den Namen der Stadt in die Welt. Beim Fotoshooting auf dem Blücher sind die Menschen auf jeden Fall schon einmal ziemlich begeistert. Die neue Miss Schleswig-Holstein? „Sie ist fantastisch“, sagt Philine Busche vom gleichnamigen mobilen Café. Ein älterer Herr reckt den Daumen in die Höhe, als er hört, wer hier fotografiert wird. Eine paar andere Marktbesucher nicken anerkennend.

Es scheint, als hätte die Welt nur auf so eine Miss gewartet. Wie sagte doch der Miss-Chef Max Klemmer zum Relaunch: „Frauen mit Haltung gehört die Zukunft.“

