Kiel

In der mittlerweile vierten Folge er Videoserie "Mit Frank Behling an der Reling" geht es passend zur Kieler Woche auf ein Segelschulschiff. An Bord der russischen "Mir" werden rund 140 junge Kadetten und Kadettinnen ausgebildet. Im Video werden unter anderem der Hörsaal, aber auch die Kommandobrücke und das Deck sowie das Leben an Bord gezeigt.

Am Sonnabendmittag wird die "Mir" die Schiffe zur jährlichen Windjammerparade anführen.

Sehen Sie weitere Folgen von "Mit Frank Behling an der Reling".