Um 6.25 Uhr wurde die Bundespolizei demnach alarmiert, weil sich der gesuchte Straftäter am Eingang zum Sophienhof in Kiel befinden sollte. Demnach sollte er schon um 5 Uhr einem anderen Mann die Geldbörse gestohlen haben.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann vor Ort schnell stellen. Ausweise legte dieser zwar nicht vor. Eine Kontrolle ergab jedoch, dass es einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kiel gegen ihn gibt.

Mann wegen Körperverletzungen verurteilt

In der Dienststelle der Bundespolizei im Hauptbahnhof wurde der Mann als Gesuchter identifiziert. Das Amtsgericht Kiel hatte ihn 2019 wegen Körperverletzung, Bedrohung und schwerer Körperverletzung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt.

In der Folge kam der Straftäter zur Corona-Quarantäne zunächst in die Justizvollzugsanstalt Lübeck. Der Diebstahl am Dienstagmorgen muss noch weiter ermittelt werden, so die Bundespolizei.