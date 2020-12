Schwerer Raubüberfall auf die Tankstelle am Holstein-Stadion: Nach Angaben der Polizei Kiel ist am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr ein Unbekannter mit einer Schusswaffe in den Verkaufsraum getreten und hat eine geringe dreistellige Bargeldsumme erbeutet. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen.