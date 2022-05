Kiel

Im Flur der Kieler Containeranlage spielen Kinder, zwischendurch wuseln kleine Hunde und Katzen herum. Insgesamt sind es 13 Haustiere, ohne die die Familien die Ukraine nicht verlassen wollten. Viele haben schlimme Erlebnisse und extrem lange Fahrten hinter sich. „Nach diesem furchtbaren Stress des Krieges ist es für die Menschen und die Haustiere am besten, dass sie zusammen sind und zur Ruhe kommen können“, sagt Elisabeth Haase, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog, das dank vieler Geldspenden individuell bei Futter, Ausstellung von EU-Pässen und tierärztlicher Versorgung wie beispielsweise einer Tollwutimpfung helfen kann.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Landeshauptstadt und das Veterinäramt haben das möglich gemacht: „Da ist Kiel als Kommune wirklich vorangeschritten, dass Geflüchtete mit ihren Tieren kommen konnten. Das funktioniert alles reibungslos“, sagt Sebastian Rehbach, stellvertretender Geschäftsführer bei der Stadtmission. Wo sich die Containeranlage in Kiel befindet, wird zum Schutz der Menschen und Tiere nicht verraten. Momentan sind drei Hunde im Tierheim in Quarantäne, zwei werden zeitnah wieder mit ihren Familien zusammen sein. Ein Hund kommt in eine von 15 privaten Pflegestellen, die sich angeboten haben, die Tiere auf Zeit zu nehmen.

Lieber an der Grenze gezeltet als die Tiere zurückzulassen (von links): Valeria mit den Töchtern Kira und Diana und Oma Valentina aus der Nähe von Kiew. Quelle: Karina Dreyer

Katze fraß 20 Stunden nicht

Als die ersten Bomben am 24. Februar um 4.30 Uhr in Kiew einschlugen, „sind wir von den ganzen Geräuschen und dem Licht wach geworden. Unser Hund hat ununterbrochen gebellt. Wir haben uns so erschrocken“, sagt die 36-jährige Valeria. Mit ihren beiden Töchtern Kira (6), Diana (9) und der Großmutter Valentina (70) versteckten sie sich zunächst im Keller. „Das war auch ein sehr starker Stress für die Tiere: Die Katze hat sich versteckt und 20 Stunden nichts gefressen, der Hund hat gespuckt“, sagt Valentina. Zusammen flüchteten sie in ihre Datscha nach Makarov, bevor es dann im März ganz außer Landes ging. „Eine Trennung von unseren Tieren kam für uns partout nicht infrage, wir wären lieber in einem Zelt an der Grenze geblieben, als sie dort zu lassen“, sagt Valeria. Seit dem 6. April sind sie nun mit der Perserkatze und dem kleinen, anderthalbjährigen Papillon-Hund Nika in Kiel und hoffen auf eine Unterkunft in einem kleineren Ort wegen der Tiere. „Wir bedanken uns sehr für das Futter und die Sachen, die wir bekommen haben“, sagt Valentina.

Svetlana mit ihrem Enkel Vitali und der französischen Bulldogge Bandit aus Ternopol. Quelle: Karina Dreyer

Bandit schenkt viel Nähe

Svetlana aus Ternopol lässt sich von ihrem Hund Bandit gerne abschlecken. Die französische Bulldogge ist erst vier Monate alt. „Ich habe ihn eine Woche vor Beginn des Krieges zum Geburtstag geschenkt bekommen“, sagt die 70-Jährige. Sie flüchtete mit ihrem Sohn, dessen Frau und den Enkelkindern Richtung Westen. „Mein anderer Sohn ist Soldat, auch seine Frau ist in der Ukraine geblieben“, sagt Svetlana. Sie macht sich große Sorgen um die beiden. Seelentröster ist in solchen Momenten ihr Bandit. „Als die Sirenen losgingen, ist Bandit immer nur umhergelaufen“, sagt sie. Als sie mit ihrem achtjährigen Enkel Vitali im Keller saß, „haben seine Hände so sehr gezittert von der Angst“. Mit dem Auto sind sie dann zur polnischen Grenze gefahren, von dort zu Fuß weiter, dann mit Bussen und der Bahn. „Das war auch sehr schwer für Bandit, er hat ganz viel gespuckt“, sagt sie. Aber egal, wie beschwerlich diese Flucht für alle gewesen ist, „meinen Hund hätte ich niemals zurückgelassen“.

Julia aus Nikolaev mit ihrer Tochter Julia und der Britisch-Kurzhaar-Katze Artchi. Quelle: Karina Dreyer

Artchi blieb während der Flucht in der Tasche

Die drei Jahre alte Britisch-Kurzhaar-Katze Artchi sitzt auf dem Schoß von Julia in der Küche der Gemeinschaftsunterkunft und beobachtet mit ihren großen Augen das Geschehen. Die 33-Jährige ist mit ihren Kindern aus Nikolaev erst zu ihren Eltern aufs Land geflohen, später dann nach Polen und Berlin. „Artchi war während der ganzen Zugfahrten in der Tasche und konnte 24 Stunden nicht auf Toilette“, sagt sie. Alles sei überfüllt gewesen, zusammen saßen sie im Flur des Zuges. „Ich habe Artchi immer wieder beruhigt, hier geht es ihr schon etwas besser, sie entspannt sich langsam“, sagt Julia. Schon in der Ukraine war die Katze ein Stubentiger, nun ist ihr Reich ein kleines Zimmer in einem der Container. „Wenn eine andere Katze oder ein Hund in unser Zimmer kommt, dann verteidigt sie ihr Reich“, sagt Julia. Sie hofft, ganz schnell eine Wohnung zu finden. Ohne Artchi zu fliehen, „das hätten wir nicht gemacht. Sie gehört zur Familie.“

Ihre Katzen Chokolatka und Tcherepaschka sind wie ihre Kinder: Kataryna. Quelle: Karina Dreyer

Die Katzen sind meine Kinder

Kataryna aus Lwiw drückt ihre beiden Nacktkatzen fest an die Brust. „Das sind meine Kinder Chocoletka und Tcherepaschka, zu deutsch Schokolade und Schildkröte“, sagt die 40-Jährige. Erst vor drei Jahren hat sie ihren 17-jährigen Sohn verloren. Auch nur daran zu denken, nun ihre Katzen zurückzulassen, ist für sie völlig absurd. „Ich wollte bleiben, aber mein Mann hat mich ohne Sachen, aber mit den beiden Katzen und meiner Kamera in den Bus gesetzt“, sagt sie. Umhüllt mit einem Handtuch hat sie die beiden zitternden Sphinx „die ganze Zeit an meine Brust gedrückt, sie haben meine Wärme gebraucht“, sagt sie. Von Warschau ging es nach Berlin. „Dort habe ich mich für Kiel entschieden, weil es ähnlich geschrieben wird wie Kiew“, sagt sie. Nun fühlen sich die Katzen wieder gut, ihre empfindlichen Augen sind noch etwas entzündet. „Danke, dass wir hier Futter und Impfung für die Tiere bekommen“, sagt sie.

Asiia und Hasan aus Kharkiv mit ihrem Yorkshire-Terrier Mimi. Quelle: Karina Dreyer

Mimi versteckte sich nach der Bombardierung

Auf dem Flur im Container wuselt der anderthalbjährige Yorkshire Terrier Mimi mit den anderen Hunden herum. Die Hündin hat einen besonderen Schock in der Ukraine bekommen. Ihre Besitzerin Asiia wohnte mit ihrem Mann Hasan an der Grenze zu Russland, nahe einem Flugplatz. „In unser Hochhaus in Kharkiv ist gleich am ersten Tag um 5.49 Uhr eine Bombe eingeschlagen und hat eine ganze Wand weggerissen. Mimi hat sich dann in einem ganz kleinen Loch versteckt, wo wir sie erst nicht finden konnten. Wir dachten, sie sei mit der Wand verschwunden“, sagt die 29-Jährige. Mit ihrem Ehemann Hasan, einem Iraker, der kurz davor ist, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist sie dann nach Polen geflohen. „Da war ein Fußballspiel mit Feuerwerk, da ist Mimi abgehauen und hat sich wieder versteckt“, so Asiia. Sie haben sie lange gesucht. „Danach hat mein Mann sie nur noch unter der Jacke getragen. Wir Ukrainer sind sehr tierlieb, Tiere gehören bei uns zur Familie. Mimi zu Hause zu lassen, das hätten wir nie gemacht.“ Es habe dort einen Mann mit zehn Kühen gegeben, der von einem Dorf ins andere geflohen sei, nur um sie zu retten.