Was tun, wenn man eine unheilbare Krankheit hat? Das Beste draus machen. Das zumindest ist die Devise von Britta Freimuth. Die 51-Jährige bekam im vergangenen Sommer die Diagnose Parkinson. Mit Tischtennis versucht sie nun, gegen die Symptome anzukämpfen. Ihr Traum ist eine eigene „Ping-Pong-Parkinson“-Gruppe in Kiel.

Ping. Pong. Ping. Pong. Die kleinen weißen Tischtennisbälle sorgen in der Thomas Colmorgen Halle in Kiel-Kronsburg für ein rhythmisches Geräusch. An den fünf grünen Tischtennisplatten kämpfen die Jugendlichen um jeden Schlag. Mittendrin: Britta Freimuth. „Ich bin absolute Anfängerin“, sagt sie und lacht. „Erst einmal muss ich die Techniken lernen. Deshalb trainiere ich bei den Jugendlichen mit.“ Aufschlag, Ballwechsel, Schmetterball, das Anschneiden des 2,7 Gramm schweren Balles - all das will gelernt sein.

Eine eigene „Ping-Pong-Parkinson“-Gruppe für Kiel

Übungsleiter Jens Jarck (54) ist bisher sehr zufrieden. „Britta ist unglaublich mutig und macht das klasse“, sagt er. „Vor vier Wochen kam sie einfach hier an und stellte sich vor.“ Zuvor hatte Britta Freimuth vier Sportvereine angeschrieben und ihren Plan von der „Ping-Pong-Parkinson“-Gruppe erklärt. Mithilfe von Sponsoren, so hofft sie, möchte sie – wenn genügend mitmachen – einen eigenen Trainer bezahlen.

Doch auf ihr Schreiben reagierte nur die SSG Rot-Schwarz Kiel. So fährt sie nun dienstags und sonnabends nach Kronsburg. „Bei den Erwachsenen, wo ich zuerst war, hab‘ ich schnell gemerkt, dass das Niveau zu hoch ist.“ Deshalb landete sie bei den Schülern und Jugendlichen. „Alle sind super nett hier und haben mich sehr herzlich aufgenommen.“

So tatkräftig und positiv war Britta Freimuth aber nicht immer. Als die Bibliotheksassistentin, die in Kiel arbeitet und im Umland wohnt, die Diagnose bekam, fiel sie zunächst in einen Schockzustand. Parkinson? Ich? Mit 50? Klar, da war ein leichtes Zittern in der linken Hand. Die Muskeln am Bein waren oft angespannt und ließen sich nicht lockern. Aber das lag bestimmt an den langen Hunderunden mit ihrem Australien Shepherd, dachte sich die zweifache Mutter, deren Kinder inzwischen 26 und 28 sind.

Die Diagnose Parkinson traf Britta Freimuth völlig unvorbereitet

Auch der Hausarzt beruhigte bei den ersten Symptomen. Als ihr Gesundheitszustand auch nach einem halben Jahr eher schlechter als besser wurde, entschied sich Britta Freimuth, sich in der Bewegungsambulanz des UKSH vorzustellen. Etliche Tests, CT‘s und MRT‘s später stand fest: Sie hat Parkinson. „Die Diagnose war wie ein Holzhammer für mich. Ich habe lange gebraucht, das anzunehmen und zu akzeptieren.“

Sie liest sich ein ins Thema, sucht weitere Betroffene. Doch viele sind 70 plus, die sich kaum noch bewegen können. Über einen Podcast hört sie vom Verein „PingPongParkinson“ und ist begeistert. Sie erfährt, dass man aktiv gegen die Krankheit angehen und die Symptome beherrschbarer machen kann. Sie liest von wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass Tischtennis Menschen mit Parkinson auf vielfältige Art und Weise helfen kann. Die Motorik verbessert sich, die Beweglichkeit und das Reaktionsvermögen.

Der Verein „PingPongParkinson“ hat fünf Stützpunkte in Schleswig-Holstein

So sucht Britta Freimuth den Kontakt zu dem ehrenamtlichen Verein „PingPongParkinson“ mit Sitz in Nordhorn (Niedersachsen) und erfährt, dass es zwar fünf Stützpunkte in Schleswig-Holstein gibt. Aber keine Gruppe in Kiel. Das will sie nun ändern.

Mit Tischtennis gegen Parkinson In Deutschland gibt es rund 400.000 Menschen, die von Parkinson betroffen sind. Ihnen will der bundesweite Verein „PingPongParkinson“, mit Sitz in Nordhorn (Niedersachsen), mit dem Tischtennis-Sport mehr Lebensqualität, neuen Mut und größere Lebensfreude geben. In Schleswig-Holstein gibt es bereits fünf örtliche Ping-Pong-Gruppen – in Neumünster, in Lübeck, in Kaltenkirchen, in Glückstadt und auf Eiderstedt. In Kiel entsteht gerade eine Gruppe. Dass Tischtennis gegen Parkinson hilft, beweist auch eine Studie der japanischen Fukuoka Universität. Wissenschaftler stellten fest, dass der Tischtennis-Sport eine vielversprechende Form der Physiotherapie für Parkinson-Patienten ist. Die Studienteilnehmer verbesserten bei einem wöchentlichen Training in einem Zeitraum von sechs Monaten ihre Sprache, ihre Handschrift und ihre Mobilität.

Manchmal, so sagt sie, gebe es Tage, da könne sie nicht richtig laufen. „Da stolpere ich, humpel und schlurfe. Und mit meiner linken Hand wackel und zitter ich so vor mich hin.“ Doch mittlerweile sei ihr das egal. Im Dienst wüssten die wichtigsten Menschen Bescheid. Aufs Tischtennisspielen freut sie sich immer ganz besonders. „Danach bin ich ausgepowert“, sagt sie. „Die Muskeln werden angespannt und danach kommt die Entspannung. Das tut gut.“ Außerdem bringe das Ping-Pong-Spielen enorm viel Spaß. „Wir lachen sehr viel.“

Parkinson sei wie ein Wimmelbuch, versucht sie zu erklären. Diesen Vergleich hat sie einmal in einem Podcast gehört und fand ihn äußerst treffend. „Jeden Tag entdecke ich etwas, was heute nicht funktioniert.“ Aber sie sei zu jung, um den Kopf in den Sand zu stecken oder sich gar zu verstecken. Sie hofft, dass sie viele andere betroffene Menschen aus Kiel und Umgebung dazu animieren kann, beim Tischtennis mitzumachen. „Tischtennis eignet sich für jeden Betroffenen. Jeder kann vom Sofa aufstehen, seine Isolation verlassen und in die Sporthallen und unter Menschen gehen.“ Sie selbst sei da das beste Beispiel.

Im nächsten Moment schnappt sie sich auch schon wieder ihren Tischtennisschläger und zieht los zu den emsig übenden Jugendlichen. Die kleinen weißen Bälle fliegen durch die Luft. Ping. Pong. Ping. Pong. Wäre doch gelacht, wenn das nicht auch einer Parkinson-Patientin gelänge.

Wer bei der Kieler „Ping-Pong-Parkinson“-Gruppe mitmachen will, erreicht Britta Freimuth per Mail unter: britta.freimuth@pingpongparkinson.de. Weitere Infos gibt es unter www.pingpongparkinson.de