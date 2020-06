Vorsicht, Angriff! Möwen beschützen ihr Küken

Kiel

Auf dem Hallendach des Nordbloc Kletterzentrums nisten laut einer Mitarbeiterin des Kletterzentrums aktuell zwei bis drei Möwen-Elternpaare. Oft fallen die Küken vom Hallen- aufs Vordach und gelangen nicht selten in die Regenrinne. Beim Versuch, dort rauszuspringen, landete ein Küken auf dem Boden und verirrte sich bis auf den Parkplatz der Anlage.

Möweneltern mit Sturzflug-Attacken

Dort läuft es seitdem herum. Die Möweneltern lassen niemanden nah an ihren Nachwuchs heran. Laut dem Kletterzentrum sind die Eltern in der Nähe und greifen teilweise an, wenn sie ihr Junges in Gefahr sehen. Und das kann zum Teil schmutzig für die Passanten werden. Bei Sturzflug-Attacken kacken die Möwen sich dem Küken nähernden Menschen an.

//// VORSICHT ////. . Unser Hallendach ist jedes Jahr ein beliebter Nistplatz für Möven. Leider sind sie Küken nicht die Geschicktesten und fallen ab und an vom Hallen- aufs Vordach. Dieses mal hat sich ein Küken bis auf den Parkplatz verirrt. . Ziemlich süß, aber kommt ihm lieber nicht zu Nahe - die Eltern sind in der Nähe und greifen Euch eventuell an, wenn sie ihr Junges in Gefahr sehen. Kein Witz: die fliegen teilweise Sturzflug-Angriffe und kacken Euch gezielt an 🤣 Gepostet von NORDBLOC - Kletterzentrum Kiel am Donnerstag, 18. Juni 2020

Das Kletterzentrum wolle nun vermutlich ein Tierheim um Hilfe bitten, sagte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage von KN-online. Das Küken habe man ein wenig in Sicherheit gebracht, es sei jetzt in der Parkplatz-Ecke an einem Zaun und sei so vor anfahrenden Autos sicher.

