Ein sichtbares Element hängt jetzt an der Straße Ziegelteich – bergab zwischen dem Bäckergang und der Hopfenstraße. Diese Stelle war nicht nur von einem Leser moniert worden, der uns im Rahmen der "Mit dem Rad durch Kiel"-Aktion schrieb. Auch die Stadt selbst hat sie bereits als Herausforderung erkannt. Denn der Radschutzstreifen auf der Straße endet plötzlich.

Das Resultat ist ein neuartiges Schild: "Es versucht, das Reißverschlusssystem auf Pkw und Radfahrer zu übertragen", sagt der Radverkehrsbeauftragte Uwe Redecker vor Ort. Diese Stelle zu optimieren, sei eine von mehreren Anregungen aus dem Fahrrad-engagierten Ortsbeirat Mitte gewesen. Das war allerdings gar nicht so einfach.

Der Ziegelteich braucht die Auto-Spuren

So bestätigt Tiefbauamtsleiter Peter Bender, dass es sich im Ziegelteich um eine Hauptverkehrsachse der Innenstadt handelt. Auf diesen wenigen Achsen sollte der Autoverkehr strategisch gebündelt werden. Nicht denkbar sei daher, eine Pkw-Spur für Fahrradfahrer wegzunehmen, so Redecker – zumal hier durch die Verkehrsinsel als Überweg zur Veranstaltungshalle und die beiden Häuserfronten der Platz schlicht limitiert ist.

Also ist die Stadt kreativ geworden und hat ein Schild entworfen, das vielleicht von Autobahnbaustellen bekannt ist, aber dort naturgemäß keine Radfahrer anzeigt: "Wir unterstellen, dass die Symbolik bekannt ist", sagt Redecker, "wir setzen dabei stark auf das Verständnis der Autofahrer." Wichtige Anforderung aber an die Radler: Das Linkseinscheren sollte "tunlichst" per Handzeichen angekündigt werden. Das Schild entstamme selbstverständlich nicht dem offiziellen Katalog der Behörden, sei aber akzeptiert und abgenommen.

Rote Farbe soll die Sinne schärfen

Und doch räumt Redecker ein, dass so eine Innovation nur ein Notnagel sein sollte – grundsätzlich sollen die Verkehrsbeziehungen nach Ansicht der Stadt Kiel klarer und vor allem im komplexen Verhältnis zwischen Rad- und Autofahrern an schwierigen Stellen besser moderiert werden. Eine der Initiativen ist dabei das rote Hervorheben von brisanten Stellen. Deshalb wird derzeit vermehrt die Geradeausspur für Radler zwischen der Geradeaus- und der Rechtsabbiegerspur für Autos markiert.

Nur wenige Meter weiter ist die Firma Markierung NF aus Hattstedt vertreten und sieht rot. Denn die Mitarbeiter sorgen dafür, dass Radler aus Richtung Halle/Kleiner Kuhberg gefahrlos weiter geradeaus in die Möllingstraße fahren können. Denn, wie berichtet, ist die häufigste Unfallursache zwischen Radlern und Pkw eine Kollision beim Rechtsabbiegen der Autos.

Da es für Autofahrer aber nicht immer leicht ist, die Übersicht bei mehreren Spuren plus Radlern zu behalten, hilft die Stadt: "Es geht um das subjektive Sicherheitsempfinden", sagt Peter Bender. "Wir lassen gewollt an den Stellen markieren, wo wir die Aufmerksamkeit erhöhen wollen." Will heißen: Eigentlich sind die Spuren hier schon vorbildlich. Aber das reicht noch nicht.

Positive Rückmeldung, aber kein Schnäppchen

"Man hat den Konflikt mit den eigenen Spuren gelindert – aber jetzt wird die Wahrnehmung noch einmal geschärft", sagt Redecker. Dass Redeckers und Benders Behörde solche Ecken wahrnimmt, verdankt sie den regelmäßigen Verkehrsschauen, häufig den Ortsbeiräten, aber auch Bürgern und der Polizei. Bevor Umbauten oder Markierungen eingeleitet werden, stimme man sich aber stets mit der Straßenverkehrsbehörde ab.

Die Rückmeldungen – gerade zu rot markierten Stellen – seien ausschließlich positiv, auch von Autofahrern. Schließlich versuche die Stadt ja, damit den Gesamtverkehr zu verbessern, so Bender. Der Rückenwind für Fahrradfahrer sei darüber hinaus derzeit politisch gewollt und werde unterstützt. So kommen die Mittel für die Rotmarkierungen aus dem Unterhalt, nicht den Investitionen – und sind zugleich kein Schnäppchen: 40 Euro pro Quadratmeter fallen an. Sicherheit kostet nun einmal etwas.

