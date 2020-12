Der Mitgliederschwund in den Sportvereinen hat auch die Klubs in Kiel in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt wenden sich der Sportverband Kiel und acht Vereine mit einem Hilferuf an OB Ulf Kämpfer sowie Sportdezernent Gerwin Stöcken (beide SPD) und fordern die Wiederaufnahme des Breitensports.