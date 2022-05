Kiel

In der Frühjahrssonne sitzen Elke und Peter Leffler am Bootshafen in Kiel und genießen das gute Wetter. Das Ehepaar aus Herne verbringt einen Camping-Urlaub in Laboe, mit dem Fördefähre sind sie für einen Tagesausflug nach Kiel gekommen. Am Bootshafen haben es sich die Lefflers gemütlich gemacht. Mit einem Bier, Fish & Chips und einem Fischbrötchen saugen sie die Atmosphäre in der Landeshauptstadt auf. „Wenn man am Meer Urlaub macht, gehört es dazu, Fisch zu essen“, sagen die Nordrhein-Westfalen. Doch die Auswahl in der Kieler Innenstadt ist gering – und wird noch kleiner: Ende des Jahres muss die mobile Fischräucherei am Bootshafen schließen. Die Stadt hat entschieden, den auslaufenden Stand-Vertrag nicht zu verlängern. Das Mietverhältnis endet.

„Wir wären sehr gerne geblieben“, sagt Peter Trinter, der seit 2018 in der mobilen Fischräucherei arbeitet und vor Ort den Fisch räuchert. Seine Planungen waren langfristig angelegt. 2018 wurde der alte Verkaufsstand – ein stillgelegter Lieferwagen – ausgetauscht gegen eine neu angeschaffte, mit hellen Farben gestrichene Holzhütte. Passanten können live zusehen, wie der Fisch vor Ort geräuchert wird.

Nach Aus für Fischräucherei: Nur noch eine Fischbude in der Kieler Innenstadt

Die Entscheidung der Stadt, den Vertrag für die Standmiete nicht zu verlängern, kann der 55-Jährige nicht nachvollziehen – zum einen aus persönlichen, wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus Stadtplanungssicht. „Ich kann nicht verstehen, warum die letzte Fischräucherei aus der Innenstadt verschwinden soll.“

Durch das Aus für den Stand am Bootshafen verbleibt in der Innenstadt nun noch Fischmaxx auf dem Holstenplatz. Weitere Fischbrötchen-Stände gibt es sonst nur noch an der Kiellinie. „Touristen erwarten solch ein Angebot an einer Stadt am Meer“, meint Trinter. „Bald gibt es in der Innenstadt nur noch Franchise-Unternehmen. Damit kann Kiel den Besuchern nichts Besonderes mehr bieten.“

Auch viele Einheimische zählen zu den Stammkunden des Unternehmens aus Rammsee. Vor allem Arbeitnehmer aus den Büros in der Innenstadt kommen regelmäßig in der Mittagspause zur mobilen Fischräucherei an den Bootshafen. Durch den gestiegenen Homeoffice-Anteil aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings zuletzt viele regelmäßige Besucher ausgeblieben. Auch die Touristen fehlten in den vergangenen zwei Jahren. „Es war keine einfache Zeit“, sagt Trinter. „Aber wir haben durchgehalten.“ Doch jetzt erfolgt der nächste Rückschlag. Aufgegeben soll die mobile Fischräucherei aber nicht. „Wir werden einen neuen Standort suchen.“

Nur ansässige Gastronomen dürfen mobile Stände aufstellen

Die Stadt begründet das Ende des Vertrags mit der mobilen Fischräucherei mit der Umgestaltung des Holstenfleets und des Bootshafens. „Seitdem der Bootshafen grundlegend umgestaltet worden ist, sollen die attraktiven Uferterrassen von den ansässigen Gastronomie-Betrieben und für Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt genutzt werden“, erklärt ein Stadtsprecher.

Soll heißen: Die Außenflächen am Holstenfleet und Bootshafen dürfen nur noch von den Restaurants vor Ort genutzt werden. Mobile Standbuden ohne feste Gastronomie sind verboten. Diese Regel hat die Stadt auch im vergangenen Jahr bereits umgesetzt, als Investor Ahmad-Reza Zirakbash vor der Eröffnung der „Stulle“ im Ahlmann-Haus mit kleineren Buden für einen Außer-Haus-Verkauf hatte starten wollen.

Und warum durfte die mobile Fischräucherei knapp 20 Jahre lang am Bootshafen stehen? Als 2005 die Aufwertung der Innenstadt begann, wurde noch eine Ausnahme der Flächennutzungsregel gemacht, erklärt die Stadt. Da die stationäre Gastronomie vor Ort noch nicht entsprechend angesiedelt gewesen sei, durfte der Fischstand am Bootshafen stehen. „Nun läuft der Vertrag der mobilen Fischräucherei zum Ende des Jahres regulär aus, und die Stadt und Kiel-Marketing sehen dies als den richtigen Zeitpunkt, die eigentliche Regelung anzuwenden“, so der Stadtsprecher. „Der Betreiber wurde bei Vertragsschluss auf die Nutzungssituation hingewiesen und rechtzeitig darüber informiert, dass kein neuer Vertrag folgen kann.“

