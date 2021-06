Kiel

Anstelle von Soldaten begrüßen Mitarbeiter einer Security-Firma die Besucher, statt zwei oder drei Impflinien gibt es nur einen zuständigen Arzt. Ansonsten gleicht das Vinetazentrum in Gaarden einem gewöhnlichen Impfzentrum – mit dem Unterschied, dass es morgens auf- und abends wieder abgebaut wird. Seit dem 10. Juni ist in Kiel ein mobiles Impfteam im Einsatz, das täglich an einem anderen Ort den Wirkstoff gegen das Coronavirus verabreicht – an Menschen aus den Priorisierungsgruppen eins bis drei, die aus unterschiedlichen Gründen keinen eigenen Impftermin ausmachen konnten.

Sprachliche Hürden, nicht vertraut mit der Technik oder abgeschreckt von langen Wartezeiten – die Ursachen, warum Kielerinnen und Kieler trotz Interesses keinen Impftermin vereinbart haben, sind vielfältig. Oft handelt es sich dabei um Menschen, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben – und denen möchte die Stadt nun mit den mobilen Impfteams helfen, schnell und unbürokratisch den Schutz gegen das Coronavirus zu bekommen.

Keine Wartezeiten bei der Terminvereinbarung

Für Hannelore Thies ist es bereits der zweite Termin in dem mobilen Impfzentrum. Ohne Bedenken nimmt die 59-Jährige auf dem Stuhl vor Dr. Stefan Nußbaumer Platz – Fragen an den ärztlichen Leiter hat die Kielerin nicht mehr. „Ich habe die erste Impfung gut verkraftet“, berichtet Hannelore Thies. Dass sie nun zum zweiten Mal die Spritze bekommt, ist für sie eine Erleichterung. „Ich fühle mich jetzt sicherer. Und ich kann wieder überall hingehen, ohne mich vorher testen lassen zu müssen. Ich bin froh, dass es dieses Angebot gibt.“ Einen Impftermin in einem der landesweiten Zentren oder beim Hausarzt wollte die 59-Jährige nicht ausmachen. „Ich hatte keine Lust, in langen Warteschleifen zu hängen und dann keinen Erfolg zu haben“, begründet sie. Auch fühlte sie sich mit der Anmeldung über das Internet nicht sicher.

Hannelore Thies ist eine von bislang rund 1500 Kielerinnen und Kielern, die von dem mobilen Team geimpft wurden. Bis zu 140 Dosen des Vakzins können pro Tag verabreicht werden. Dass innerhalb von zwei Wochen rund 1500 Menschen geimpft werden konnten, ist eine Zahl, die Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken zufriedenstellt. „Es ist wichtig, dass das Angebot ermöglicht wird. Die Zahlen zeigen, wie groß der Bedarf ist.“

Impfbereitschaft steigt und steigt

Die Terminvergabe erfolgt dabei sehr unbürokratisch. Bei der Vermittlung helfen beispielsweise die sozialen Dienste wie die Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna), DRK, Arbeiterwohlfahrt oder die Diakonie, Sucht-Beratungsstellen und Obdachlosenhilfe, die die Namen der Impfinteressierten notieren und an das Impfteam weiterleiten. Im Falle von Hannelore Thies unterstützte der „Kieler Anker“, eine Kooperation der Diakonie und des Vereins Hempels, um Magdalena Falk, die in Gaarden den Kontakt herstellte.

Die Sozialarbeiterin sprach die Besucherinnen und Besucher im „Trinkraum“ an der Kaiserstraße an und ging aktiv durch den Stadtteil an beliebte Szenetreffpunkte, um über das Impfangebot zu informieren. „Am Anfang war die Skepsis noch groß, ich bin auf viel Ablehnung gestoßen“, erinnert sich Falk. „Doch nach den ersten Impfungen ist die Bereitschaft auch bei den anderen Gästen gestiegen.“ Mittlerweile haben rund 95 Prozent der Besucher der sozialen Einrichtung mindestens einmal den Corona-Schutz erhalten – rund 120 Personen besuchen den „Trinkraum“ regelmäßig, in den offenen Räumlichkeiten wird Kaffee, Cola oder Mineralwasser angeboten, Bier oder Wein dürfen die Besucher selbst mitbringen und trinken. Außerdem gibt es eine Sozialberatung.

Impfungen mit Moderna

Eine breite Impfbereitschaft registriert auch Swea Rohwer vom Amt für soziale Dienste der Stadt. „Die Nachfrage ist hoch. Die Termine werden wahrgenommen. Es müssen keine Impfdosen entsorgt werden“, sagt die Koordinatorin des mobilen Impfteams, das an elf verschiedenen Standorten in der Stadt im Einsatz ist. Jeden Tag wird ein anderer Ortsteil angefahren. Bis zum 13. Juli sollen alle Interessierten mindestens einmal geimpft werden, ab dem 15. Juli werden nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Verimpft wird der Wirkstoff der Firma Moderna. Am 14. Juli und am 15. August wird das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt, das den Vorteil hat, dass nur eine Spritze nötig ist. Die bisherige Erfahrung habe aber gezeigt, dass der Termin für die zweite Impfung in den mobilen Teams wahrgenommen wird, auch wenn ab und an noch einmal den Impflingen hinterhertelefoniert werden muss. „Hier arbeiten wir eng mit den Anlaufstellen zusammen“, sagt Swea Rohwer.

Generell ist die Kommunikation bei den mobilen Impfungen intensiver. Da auch viele Menschen mit Migrationshintergrund geimpft werden, gibt es immer wieder sprachliche Barrieren. Die werden entweder gelöst, indem die Geimpften Begleitpersonen mitbringen, die Deutsch sprechen, bisweilen sind auch Dolmetscher in den Zentren vor Ort. Außerdem gibt es Informationsmaterial in mehreren Sprachen. „Irgendwie klappt die Kommunikation immer“, sagt Impfarzt Stefan Nußbaumer, der bereits seit Anfang des Jahres zum mobilen Team gehört und in Kieler Pflegeeinrichtungen geimpft hat.