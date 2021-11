Kiel

Eine Spielkonsole, ein neues Smartphone, vielleicht ein Quad? Dieser Tage beginnt wieder die Zeit der Wunschlisten für Weihnachten. Eines taucht unter den Kinderwünschen immer seltener auf: die Spielzeugeisenbahn. Früher fuhr diese traditionell um den Weihnachtsbaum herum, heute verschwindet sie stetig aus den Regalen im Spielzeugladen. Das beobachtet der Modelleisenbahnclub Kiel, der um seinen Fortbestand bangt.

Wenn selbst noch in der jüngeren Vergangenheit bei monatlichen Schauen des Vereins Kinderaugen groß wurden und funkelten, etwa jedes Mal wenn eine Minieisenbahn aus einem Tunnel herausfuhr, schien es, als habe die zeitlose Spielzeugwelt nicht an Charme verloren. „Der Geist fährt durch die Landschaft mit“, sagt Jürgen Eckert, der hier viele Lebensjahre verbrachte und stellvertretender Vorsitzender war.

„Ich bin für immer fünf Jahre alt geblieben“, schmunzelt er. Heute ist er 84 und hat vieles erlebt: Krieg, Hunger und die Coronakrise. „Die Modelleisenbahn ist eine Ablenkung von der Realität“, findet er. Doch Corona und die ablaufende Pacht geben dem Verein, der in der Pestalozzistraße 79 beheimatet ist, den Rest. „Zudem ist es schwierig, junge Menschen zu begeistern“, bringt er es auf den Punkt.

Generationenwechsel im Modelleisenbahnclub Kiel (v.l.n.r.): rarer Nachwuchs Martin Drube (26) sowie Jürgen Mißfeldt (81), Jürgen Eckert (84) und Holger Baberg (72), die "auf ewig fünf Jahre alt geblieben sind". Quelle: Daniel Mielcarek

Durch den Hygiene- und Organisationsaufwand sind Schauen nicht geplant. „Ohne die Vorführungen werden die Lichter im Clubheim ausgehen“, fürchtet Jürgen Mißfeldt, der Geschäftsführer ist. Schließlich muss der Verein Miete zahlen. Über das 65-jährige Vereinsbestehen, das im kommenden Jahr gefeiert werden könnte, denkt der Verein noch nicht nach. Ob auf längere Sicht die Bahnen überhaupt abfahren werden, ist ungewiss. „Der Altersdurchschnitt unserer Vereinsmitglieder liegt bei rund 60 Jahren“, stellt Mißfeldt, der selbst Rentner ist, fest.

Mit 26 Jahren gehört Martin Drube zu den Jüngsten

Lichtblicke sind jüngere Mitglieder. Martin Drube ist 2. Vorstand und gerade mal 26. Unter den Gleisen, die auf mehreren Tischen aufgebaut sind, ist er flink unterwegs, was sein Vorteil ist. So hat er die Technik am besten im Griff und kommt gut ans Reglerpult, quasi dem „Regieraum“ der Eisenbahnen. Von hier aus steuert er, dass alles nach Fahrplan läuft.

„Besonders schön fand ich, wie sich die Kinder über unsere Eisenbahnen freuten – und nicht nur die!“ Vor Corona liefen oft die Kleinen den Eisenbahnen, die bis zu 1,5 Meter erreichen, hinterher. Das erinnert Martin Drube an seine erste Eisenbahn - eine Starterpackung aus einem Discounter. Auch bei Ebay, auf Flohmärkten und bei Messen finde man viel: „Es muss nicht teuer sein“, betont er. Ab fünf Jahren empfiehlt er die Eisenbahnen, da sie Kleinteile beinhalten.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jürgen Mißfeldt ergänzt: „Durch das Hobby ist man alles: Feinmechaniker, Maschinenbautechniker, Dekorateur, und vieles mehr.“ Man übe sich in Geduld und komme zur Ruhe, vor allem vom Alltag. „Außer etwas funktioniert auf den Bahnen nicht“, scherzt er. Frauen sind im Verein nicht anzutreffen, „dabei ist das Hobby für die ganze Familie geeinet“, sagt er. „Meine Frau und Töchter haben bei der Dekoration und den Bausätzen geholfen“, freut sich der 81-Jährige.

In 20 Jahren läuft die Pacht aus – dann ist spätestens Schluss

Vielleicht schrecke die Technik vor dem Hobby ab. Dabei sei sie viel vorangeschrittener als die ersten elektrischen Eisenbahnen, die ja teils mit offenem Strom und unter Hochspannung fuhren, finden sie. Neu sind digitale Anlagen mit Licht- oder Soundeffekten, die man mit Smartphone steuern kann.

Miniatureisenbahnen und die Sehnsucht nach alten Tagen: Die Landschaft spiegelt in größter Detailgenauigkeit eine Mittelgebirgslandschaft der 50er Jahre wider. Quelle: Daniel Mielcarek

Die Miniaturwelt im Kieler Süden ist allerdings überholt und lässt einen Umzug nicht zu. Zwar endet die Pacht erst in rund 20 Jahren, doch falls es bis dahin noch nicht zu einem vorzeitigen Ende des Vereins gekommen ist, wird der letzte Zug spätestens dann abfahren, wissen die Verantwortlichen. „Denn diese Anlage, wie sie jetzt steht, kann man nicht ab- und wieder aufbauen“, so Eckert. Drube fügt hinzu: „Außerdem gibt es keine Ersatzteile mehr.“ Das kulturelle Erbe steht vor dem sicheren Aus.

Weiteres zu Infos und Spenden unter www.mec-kiel.de

Von Daniel Mielcarek