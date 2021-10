Am Tag der Möbelmarkt-Eröffnung hat auch die Kieler Ratsversammlung sich mit Möbel Höffner beschäftigt. SPD, Grüne, Linke und SSW forderten den Konzern auf, zügig die zerstörte Natur auf dem Gelände wiederherzustellen und den Kundenparkplatz über Nacht fürs Anwohnerparken zur Verfügung zu stellen.

Am Tag der Eröffnung - Möbel Höffner beschäftigt die Ratsversammlung in Kiel

Von Michael Kluth