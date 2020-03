Das Möbelhaus Höffner soll am 5. August 2021 in Kiel eröffnen. Schon im kommenden Monat beginnen die Erdarbeiten im Dreieck zwischen Westring und Autobahn 215. Beide Daten hat der Berliner Konzernchef Kurt Krieger am Donnerstagabend im Bauausschuss der Kieler Ratsversammlung bekannt gegeben.