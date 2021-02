An die 40 ausrangierte Weihnachtsbäume, an die 40 Protestierende: Auf dem Westring in Kiel haben sich am Montag Aktivisten deutlich gegen das Gebaren von Möbel Höffner am Prüner Schlag ausgesprochen. Die Bäume blockieren eine Fahrspur, Botschaften hängen in den Ästen und am Bauzaun.