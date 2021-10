Kiel

„Wir sind hier, um Dinge zu besprechen, die nicht auf Wohlwollen gestoßen sind.“ Dass diese Veranstaltung für Edda Metz keine angenehme sein wird, macht die Geschäftsführerin der Krieger-Projektgruppe – Bauherr von Möbel Höffner – gleich zu Beginn klar. Metz muss Rede und Antwort stehen – zum Lärm bei den Arbeiten für den Bau des Möbelhauses in Kiel und zum Umweltfrevel, der entstanden ist, als ein von Krieger beauftragtes Unternehmen auf dem Grundstück am Prüner Schlag vertragswidrige sechs Hektar Naturfläche abgeholzte.

Nun stellte sich Metz 50 Anwohnerinnen und Anwohner sowie Mitgliedern aus den Ortsbeiräten Mitte und Schreventeich/Hasseldieksdamm. Der Dialog zwischen dem Möbelhaus und der Kieler Stadtbevölkerung war schon vor langer Zeit gefordert worden, nun – drei Wochen vor der Eröffnung – kam es am Dienstagabend zum Austausch. In einem dafür eigens aufgebauten Festzelt auf dem Höffner-Gelände ergriff Metz – Unternehmenschef Kurt Krieger musste gesundheitsbedingt absagen – zunächst das Wort und wurde deutlich: „Es wurden Fehler gemacht und als Unternehmen tragen wir die Verantwortung. Dafür entschuldigen wir uns.“

Absage an Bauausschuss war „ein Fehler“

Metz räumte ein, dass die Krieger-Gruppe eine schlechte Auswahl bei dem Unternehmen getroffen habe, das die Grünschnittarbeiten auf dem Gelände durchgeführt und dabei einen immensen Umweltschaden angerichtet hat. Höffner werde für den Schaden aufkommen, wiederholte Metz.

Für die Wiederaufforstung mit einer Streuobstwiese wurde nun ein Unternehmen aus Kiel beauftragt. Metz verwies außerdem auf die Öko-Stiftung, die das Unternehmen gründen will, um mit 500 000 Euro pro Jahr nachhaltige Projekte zu fördern. Mindestens 100 000 Euro davon sollen nach Kiel fließen.

Ein weiterer Fehler sei gewesen, so Metz, dass die Krieger-Gruppe nach dem bekannten Umweltfrevel ihre Teilnahme im Bauausschuss am 4. Februar 2021 abgesagt hat. „Kurt Krieger wollte kommen, aber unser Anwalt hat uns davon abgeraten, da kurz vorher ein Strafverfahren gegen uns öffentlich wurde.“ Im Nachhinein wäre es besser gewesen, nicht auf den Rechtsbeistand zu hören und im Bauausschuss Stellung zu beziehen.

Verständnis für lärmgeplagte Anwohner

Verständnis zeigte die Krieger-Geschäftsführerin für die lärmgeplagten Anwohner. „Da ist Wut auf uns entstanden, das verstehen wir.“ Aufgrund der Statik mussten Bauträger mit Rammen in den Boden eingeschlagen werden, ein einfaches Bohrverfahren sei nicht möglich gewesen. Wie es Anwohner beschreiben, entstand bei diesen Arbeit ein Lärm, der in Lautstärke und Intensität an einen Presslufthammer erinnert.

Bei den Gästen kamen die Ausführungen von Edda Metz unterschiedlich an. „Ich finde es gut, dass sie sich entschuldigt hat“, sagte Anwohner Uwe Müller. „Sich hier hinzustellen und einen Fehler einzugestehen, macht nicht jeder.“ Die gewählten Worte nahm auch Fabian Winkler, Vorsitzender des Ortsbeirats Mitte, mit Wohlwollen auf. „Aber jetzt geht es darum, die Ankündigungen auch mit Leben zu füllen.“ Ob es Krieger wirklich ernst meine, werde die Zukunft zeigen, so Winkler.

Worten sollen Taten folgen

Dabei bezog sich der Ortsbeiratsvorsitzende nicht nur auf die Entschuldigung des Unternehmens, sondern auch auf das versprochene Vorhaben, immer ein offenes Ohr für die Anwohner zu haben, wie es Metz ausdrückte. „Wir wollen gute Nachbarn sein und Teil der Stadt werden.“

Genug Möglichkeiten, den Worten Taten folgen zu lassen, hat die Krieger-Gruppe. So äußerten die Teilnehmer an dem Bürgerdialog nicht nur Kritik an dem bisherigen Bauverlauf, sondern auch Wünsche und Bitten an das Unternehmen. So soll Möbel Höffner den Parkplatz abends für die Anwohner freigeben, um den Parkdruck im Viertel zu mindern. Auch die Baltic Hurricanes baten, dass die Parkplatz während der Heimspiele, die die Footballer im benachbarten Kilia-Stadion austragen, für die Zuschauer geöffnet wird. Ein weiterer Wunsch betraf eine Bushaltestelle direkt am Eingang zum Möbel-Höffner-Gelände. Edda Metz versprach, dass alle Anliegen geprüft werden, und notierte sich die Kontaktdaten der Anwohner.

„Vieles ist noch erstaunlich vage geblieben“, urteilte die Vorsitzende des Ortsbeirats Schreventeich/Hasseldieksdamm, Monika Neth, nach der Veranstaltung. Damit meinte die Grünen-Politikerin unter anderem die geplante Stiftung und die Vergabe der Fördergelder. Laut Krieger-Gruppe soll die Stadt allein entscheiden, welche Projekte Zuschüsse aus dem 100 000-Euro-Topf bekommen. Wie viele Initiativen profitieren können und wie das Bewerbungsverfahren aussieht, steht noch nicht fest „Das hätte man bereits klären können“, so Neth.

Kleingärtner ärgert sich über die Stadt

Kritik gab es nicht nur an Möbel Höffner, sondern auch an der Stadt. „Es ist eine Frechheit, dass die Stadt so schlecht informiert hat“, schimpfte Axel Zabe, Vorsitzender des Kieler Kleingartenvereins von 1897. Zabe bezog sich auf eine große Grafik, die in dem Festzelt aufgehängt war und zeigte, wie viel freie Fläche auf dem Gelände auch nach dem Bau des Möbelhauses noch zur Verfügung steht. Zabe ärgerte sich, dass sämtliche Kleingärtner am Prüner Schlag ihre Parzellen aufgeben mussten, obwohl nicht der gesamte Platz für Höffner benötigt wird.