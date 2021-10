Tauschmarkt, Körbe flechten und „Ausgleichsflächen“ pflanzen: Am Sonnabend protestierten Kritikerinnen und Kritiker von Möbel Höffner in Kiel mit kreativen Aktionen. Unterdessen schätzt man bei Höffner, dass in den ersten Tagen fast 40.000 Kundinnen und Kunden in das Kieler Möbelhaus gekommen sind.