Sorgte wirklich nur ein einzelner Baggerfahrer für die massive Umweltzerstörung auf der Baustelle von Möbel Höffner? Naturschützer zweifeln die Aussage der Konzernführung an. Videoaufnahmen vom November 2020 sollen beweisen, dass mindestens drei Bagger durch das zu schützende Gebiet fuhren.

Baufläche in Kiel

Von Jonas Bickel