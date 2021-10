Möbel Höffner in Kiel lehnt Wunsch nach Anwohnerparken vorläufig ab

Kiel

Vor der Eröffnung seines Einrichtungshauses am Westring am Donnerstag, 28. Oktober, erteilt Möbel Höffner dem Wunsch nach Anwohnerparken über Nacht auf seinem Kundenparkplatz eine vorläufige Absage. „Grundsätzlich werden unsere Parkplätze nach Betriebsschluss geschlossen, um Vandalismus, Graffiti und Sonstigem entgegenzutreten“, teilt Höffner-Geschäftsführer Thomas Dankert auf Anfrage mit. Er sichert aber zu, den Dialog mit der Nachbarschaft fortzusetzen und auszubauen.

Auf einer Nachbarschaftsversammlung am 5. Oktober war der Wunsch von Anwohnern laut geworden, ihre Autos nach Feierabend auf dem Kundenparkplatz abzustellen. Ein Wunsch, der in Kiel schon öfter an Supermärkte und Einzelhändler herangetragen worden ist. Stets gab es Absagen. Die Kaufleute fürchten oft wie jetzt Höffner nächtliche Aktivität auf ihren Parkplätzen. Zudem sorgen sie sich meist, dass nicht alle Nachbarn ihre Autos bis zum Verkaufsbeginn am nächsten Morgen wieder wegfahren.

Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage dazu mit: „Die Stadt begrüßt grundsätzlich eine Doppelnutzung von vorhandenem Parkraum.“ Kontakt zwischen der Stadt und Möbel Höffner in dieser Sache habe es aber bisher nicht gegeben.

Sonntags gibt es Parkraum für die Canes-Fans

Positiver ist die Reaktion von Höffner auf den Wunsch der Kiel Baltic Hurricanes, dass ihre Zuschauer bei Heimspielen ihre Autos auf dem Höffner-Parkplatz abstellen dürfen. Die Footballer spielen auf dem Kielia-Sportplatz direkt nebenan. Geschäftsführer Dankert beschränkt seine Zusage allerdings zunächst auf Sonntage.

Wörtlich schreibt Dankert auf Anfrage: „Wir kennen den Wunsch der Kiel Baltic Hurricanes, einen Teil unserer Kundenparkplätze für die Heimspiele zur Verfügung gestellt zu bekommen. Sonntags ist dies möglich. Wie sich das am Samstag darstellt, können wir heute noch nicht beurteilen.“

Im Kaufvertrag zwischen dem Krieger-Konzern und der Stadt Kiel ist tatsächlich nur eine Verpflichtung für Sonntage ohne Verkauf festgeschrieben: „Krieger verpflichtet sich, für Besucher der benachbarten Sportanlage an Sonntagen, die keine verkaufsoffenen Sonntage sind, Parkplätze kostenlos zur Verfügung zu stellen und eine Zuwegung dorthin zu bauen.“

Stadt Kiel erwartet keine großen Verkehrsprobleme

Unterdessen sieht die Kieler Stadtverwaltung sich auf einen möglichen Kundenansturm auf Möbel Höffner in der Eröffnungsphase verkehrlich gut vorbereitet. Auf die Frage, ob die Kapazität der Linksabbiegespur auf dem Westring aus Richtung Schützenwall/A215 zum Höffner-Parkplatz ausreicht, erläutert die Stadtverwaltung: „Die maximale Freigabedauer für den Linksabbieger beträgt 14 Sekunden und ermöglicht die Abwicklung von 324 Fahrzeugen pro Stunde.“ Das sei doppelt so viel wie prognostiziert.

Sollte die Abbiegespur mal nicht ausreichen, „steht auch die linke Geradeausspur als Aufstellfläche zur Verfügung“. Wer gar nicht zu Höffner will, könne konfliktfrei rechts daran vorbeifahren. Sollte der Parkplatz gesperrt werden müssen, weil er voll ist, würden auch die Abbiegespuren gesperrt.

So kommen Sie per Bus zum Möbelmarkt

Die Stadtverwaltung verweist zudem auf die Bus-Anbindung. Die Linie 81 Rungholtplatz – Botanischer Garten fährt auf dem Westring montags bis freitags im 15-Minuten-Takt sowie sonnabends und sonntags im 30-Minuten-Takt mit Gelenkwagen die Haltestelle RBZ Schützenpark direkt neben der Einfahrt zum Möbelmarkt an. Von Höffner aus fußläufig erreichbar sind auch die Linien 31 und 91 mit denselben Taktzeiten und ebenfalls mit Gelenkwagen. Mehr Busse seien „aus den Erfahrungen mit Ikea“ wohl „im normalen Betrieb nicht notwendig“, so die Verwaltung. Die KVG könne wenn nötig aber nachsteuern.

Die nächste Bushaltestelle liegt direkt neben der Einfahrt des Möbel-Höffner-Areals. Quelle: Uwe Paesler

Möbel Höffner hat 80 Fahrradstellplätze

Im Mobilitätskonzept zur Baugenehmigung seien außerdem knapp 80 Fahrradstellplätze an zwei Stellen des Möbelmarktzentrums vorgesehen, so die Verwaltung. „Lastenräder sind in diesem Konzept nicht gesondert ausgewiesen.“