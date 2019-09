Höffner soll im August 2021 eröffnen

Kiel

Bürgerentscheid, juristische Unklarheiten und schlussendlich noch der Markenwechsel von Möbel Kraft zu Möbel Höffner: Die Historie um die Ansiedlung eines Möbelmarktzentrums am Prüner Schlag in Kiel hat die politischen und sozialen Geschicke der Stadt über Jahre mit geprägt. Jetzt sind die ersten Bauschritte geplant, die auf die finalen Möbelmärkte hindeuten. Auch die Genehmigungen sind erteilt.

Schon im jüngsten Bauausschuss hatte Dezernentin Doris Grondke angekündigt, die Gasleitung im Schützenwall müsse als vorbereitende Maßnahme tiefergelegt werden. Die Ausschreibung und der schon bald anstehende Beginn waren die ersten deutlich wahrnehmbaren Vorbereitungen des Mammut-Bauprojektes.

Baugenehmigungen für Höffner und Sconto in Kiel erteilt

Jetzt teilte die Landeshauptstadt mit: "Die Baugenehmigungen für den Möbelmarkt Höffner sowie den Sconto Markt sind erteilt." Derzeit werde intensiv an der Ausbauplanung der notwendigen Einfahrt von der Kreuzung am Westring gearbeitet.

Bevor hier jedoch die tatsächlichen Bauarbeiten beginnen können, müsse die Gasleitung umgelegt werden. Die Kreuzung solle im kommenden Jahr fertiggestellt werden, parallel beginne der Bau des Gebäudes. "Zu allen Planungs- und Arbeitsschritten steht die Landeshauptstadt Kiel im regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsleitung der Krieger-Gruppe, die das Möbelmarktzentrum betreiben wird", so ein Sprecher der Stadt.

Krieger-Gruppe: "Nichts Wesentliches verändert"

Das bestätigt Geschäftsführerin Edda Metz: "Wir fangen jetzt mit der Erschließung an. Danach geht es ans Haus." Der genaue Baufahrplan für das kommende Jahr werde in Kürze stehen. An den zuletzt von Geschäftsführer Kurt Krieger im Dezember im Bauausschuss vorgestellten Plänen habe sich "nichts Wesentliches verändert".

Ganz entschieden tritt Metz weiterhin in Kiel kursierenden Gerüchten entgegen, wonach die Möbelmärkte niemals eröffnen, das Grundstück stattdessen weiterverkauft werden soll: "Wir glauben an den Standort", sagt Metz vielmehr, "und wir freuen uns auf Kiel – das gilt nach wie vor." Metz betonte auch ihre Zuversicht, den Termin August 2021 für die Eröffnung der Märkte keinesfalls zu reißen.

Ein Ende nach Hin und Her und Gerüchten?

Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde die schier endlose Geschichte seit einem Grundsatzbeschluss der Ratsversammlung im September 2011 ein Ende finden: Seither gab es Widerstand der im Prüner Schlag lange ansässigen Kleingärtner, ein Bürgerbegehren der Möbel-Kraft-Gegner, den Abriss der Gartenlauben, den Bürgerentscheid, der knapp für die Möbelmärkte ausfiel, eine Besetzung des Geländes durch die Wagengruppe Schlagloch, Verzögerungen im Baubeginn und den letztlich überraschenden Label-Wechsel zu Möbel Höffner statt Möbel Kraft.

