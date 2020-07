Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat eine neue Debatte über Rassismus in Gang gesetzt - auch in Kiel. In der Holtenauer Straße gibt es seit 1923 die Mohren-Apotheke. Nun wird Inhaber Jens Rath den Namen der Apotheke ändern. Der Begriff „Mohren“ sei im aktuellen Gebrauch negativ besetzt.