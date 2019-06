Kiel

„Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren“, ruft Mojib Latif den Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung des Lions-Jahreskongresses entgegen. „Aber es ist nicht zu spät, um noch etwas zu tun.“ Mit seinen Worten erhält der Kieler Klimaexperte von seinem Auditorium viel Zustimmung. Der weltweit größte Service-Club engagiere sich mit seinen Projekten schon seit Langem für den Klimaschutz, berichtet der Lions-Deutschland-Chef Wolf-Rüdiger Reinicke dem Publikum. „Auch wenn unser Durchschnittsalter bei 60 Jahren liegt“, fügt er scherzhaft an.

Pariser Klimaabkommen ohne Wirkung

In seinem Vortrag mahnt Mojib Latif eindringlich, dass der CO2-Ausstoß reduziert werden müsse. Es gebe eine „Überdosis“ an Treibhausgasen, der CO2-Gehalt war noch nie so hoch wie seit mindestens 800.000 Jahren. Er kritisiert, dass trotz des Pariser Klimaabkommens weiterhin mehr Kohlenstoffdioxid produziert werde. „Es gibt keinen Klimaschutz, solange der CO2-Ausstoß weiter steigt.“ Sollte sich nichts ändern, könnte die Temperatur in den nächsten 100 Jahren um bis zu vier Grad ansteigen.

Meer nimmt Erderwärmung auf

Das Thema „Wasser“ griff Latif auf, indem er klar machte, dass der Klimawandel gravierende Auswirkungen auf den Meeresspiegel habe. Durch die Erderwärmung fließe nicht nur mehr Schmelzwasser von den Polkappen in die Meere, der Temperaturanstieg habe noch einen anderen Effekt, der den meisten Menschen unbekannt sei. „Wenn sich ein Körper erwärmt, dehnt er sich aus.“ Das gelte auch für die Ozeane. 90 Prozent der Erderwärmung werde von den Meeren aufgenommen. Seit 1880 ist der Meeresspiegel um mehr als 20 Zentimeter angestiegen, die gegenwertige Rate beträgt drei Millimeter im Jahr, Tendenz steigend.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.