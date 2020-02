Kiel

Mehrere Verletzungen an Rücken und Kopf ließen den 41-jährigen Taxifahrer lebensgefährlich verletzt zurück. Wie die Polizei schilderte, seien mehrere Zeugen am Parkplatz an der alten Fröbelschule aufmerksam geworden. Sie hätten sofort die Polizei gerufen und Erste Hilfe geleistet.

Mit dem Rettungswagen kam der Mann anschließend ins Krankenhaus. "Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr", sagte der Kieler Polizeisprecher Matthias Felsch.

Was geschah im Taxi in Kiel ?

Die Umstände der Tat zuvor sind noch rätselhaft: Gegen 20.05 Uhr dürfte der Beschuldigte am Hauptbahnhof in das Taxi gestiegen sein, die Fahrt führte auf den Parkplatz in der Diedrichstraße. Dort soll der 21-Jährige den Fahrer dann angegriffen haben.

Auch was den Mann zu der Tat gebracht haben könnte, ist den Ermittlern schleierhaft: "Das Motiv für den Angriff ist ungeklärt", sagte Felsch. Ein Streifenwagen fuhr vor und die Beamten konnten den Mann einfach festnehmen. Er leistete laut Polizei keinen Widerstand.

Sein Verhalten vor Ort und bei den weiteren polizeilichen Schritten erhärte aber den Verdacht, dass der Mann unter einer psychischen Erkrankung leidet, so die Ermittler. Nach einer Absprache zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft wurde er zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht.

Messer im Taxi gefunden

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion mit der Kripo und der Staatsanwaltschaft: "Im Taxi fanden die Ermittler das vermeintliche Tatmesser. Sowohl das Messer als auch das Taxi wurden zwecks Spurensicherung beschlagnahmt", erklärten die Behörden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Amtsgericht außerdem Haftbefehl. Der Tatverdacht lautet versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Ein Streifenwagen brachte den 21-Jährigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt, wo schon bald ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden soll.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.