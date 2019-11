Eine 23-jährige Rollerfahrerin wurde am Montagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Preetzer Straße in Kiel lebensgefährlich verletzt. Der 41-jährige Pkw-Fahrer entfernte sich unverletzt vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Mehrere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um die Verunfallte.