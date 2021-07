Müll an der Kiellinie - Künstler liefert Umweltbewusstsein to go

Ein Dutzend Trinkbecher aus Bronze hat Künstler Thomas Judisch an der Kiellinie aufgestellt. Sie zeigen, wie wir unbewusst den öffentlichen Raum mitgestalten. Der ABK begrüßt das Projekt als Mahnmal gegen den Müll.