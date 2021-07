Kiel

Die Kiellinie in Kiel hat ein Müllproblem: Auf den ersten Blick wirkt die Reventlouwiese an diesem Nachmittag zwar sauber. Doch wer genauer hinschaut, findet im Gras zahlreiche Zigarettenkippen, einige in die Erde getretene Kronkorken und immer wieder kleine Plastikteile. Müll, den man nicht gut einsammeln kann.

Es dürften die Überreste der letzten Tage sein. Zwar stehen laut Stadt 30 große Mülltonnen auf der Reventlouwiese – dennoch gleicht das Areal vor der morgendlichen Reinigung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) einem „Abfallschlachtfeld“, wie die Stadt selbst formuliert.

Die ABK-Mitarbeitenden seien ergänzend zur täglichen Reinigung sowohl am Freitag als auch am Sonnabend von 22 Uhr bis 3 Uhr in Zusatzschichten unterwegs, aber die Berge an Abfall kaum noch zu bewältigen.

Partys im Freien: Auch Scherben finden sich an der Kiellinie in Kiel

Neben Plastikmüll und Zigarettenkippen liegen auch immer wieder Scherben und Kronkorken in dem Bereich, wie Kielerinnen und Kieler schildern. Handlungsbedarf sieht daher Matthias Triebel (Grüne), der Vorsitzende des Ortsbeirats Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook.

Aus seiner Sicht gibt es drei Probleme: „Die Anzahl der Müllbehälter, deren Beschaffenheit – sie sind nicht vogelsicher – und drittens Müll als Vandalismus. Die Kiellinie hat sich gerade im Bereich um die Reventlouwiese ein bisschen zu einer Partymeile entwickelt“, so Triebel. Letzteres sei wohl ein durch die Pandemie bedingtes Problem.

Ein Teil der Feiernden könnte aus dem Schrevenpark kommen: „Die Beobachtung, dass Menschen abends vom Schrevenpark zur Reventlouwiese weiterziehen, gibt es, seit die Stadt im Schrevenpark stärker für den Schutz der Nachtruhe der Nachbarschaft eintritt“, erklärt ein Stadtsprecher.

Auch die Polizei bestätigt, dass die Reventlouwiese zum Feiern genutzt wird: „Wir kontrollieren nicht nur den Schrevenpark, sondern auch die Kiellinie gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und ergreifen gegebenenfalls Maßnahmen“, erklärt Polizeisprecher Matthias Felsch.

Zwar sei in den letzten Wochen mehr los als in den Vorjahren, insgesamt habe die Polizei aber den Eindruck, dass sich die Lage etwas beruhigt, so Felsch. „Die Leute haben sich mit den Maßnahmen arrangiert.“

Neben der Kiellinie sind auch der Schrevenpark und die Strände in Kiel Müll-Hotspots

Das Müllproblem scheint sich allerdings nicht zu verbessern und auch nicht nur an der Kiellinie zu bestehen. Die Menge der Abfälle in den Papierkörben an Straßen und Wegen in Kiel sei so hoch wie nie, so die Stadt. Als Hotspots nennt sie neben Reventlouwiese und Schrevenpark die Strände.

Der sogenannte Papierkorbabfall ist in den vergangenen Jahren in Kiel merklich gestiegen: 2019 wurden 1000 Tonnen entsorgt. 2020 waren es 1600 Tonnen Papierkorbabfall und in den ersten drei Monaten 2021 schon 627,4 Tonnen. Gut 70 sogenannte Kieler-Woche-Tonnen – die großen, orangefarbenen Mülltonnen – und vier 2,5 Kubikmeter fassende Container sind laut Stadt insgesamt bereits zusätzlich aufgestellt worden.

Um auf die Problematik des zunehmenden Mülls aufmerksam zu machen, plant der ABK für Donnerstagvormittag eine Kunstaktion. Unter dem Motto „Wollt ihr, dass die Tonnen zu euch kommen?“ sollen Hunderte orangefarbene Abfalltonnen für ein paar Stunden auf der Reventlouwiese aufgestellt werden. So sollen die Menschen dazu bewegt werden, ihren Abfall nicht einfach liegenzulassen.