Am Südfriedhof stapelt sich Sperrmüll

Kiel

So auch an diesem Wochenende im Stadtfeldkamp am Südfriedhof: Wo abends lediglich Fahrräder am Wegesrand standen, türmen sich am frühen Sonntagmorgen gleich zwei Schrottberge gen Himmel. Es ist gefühlt der komplette Hausstand einer Wohnung mit mindestens zwei Zimmern. Dieses Mal ohne Zettel „zum Mitnehmen“. Was sonst gern als Akt der Mitmenschlichkeit getarnt wird, blockiert hier den Fußweg über mehrere Meter auf halber Breite.

Dennoch erfreuen sich die Sperrmüll-Berge binnen kürzester Zeit erstaunlicher Beliebtheit. Ein älteres Ehepaar hält an, steigt aus seinem dunkelblauen Renault Clio mit Kieler Kennzeichen. Nach kurzer Durchsicht nehmen sie eine Kerzen-Wandhalterung mit, bekommen das wuchtige Metallteil nur mit Mühe in den Kofferraum ihres Kleinwagens.

Sperrmüll-Jäger werden in Kiel-Südfriedhof fündig

Noch ehe sie den messingfarbenen Dekoartikel verstaut haben, steigen zwei Männer aus einer Mercedes-A-Klasse. Zielgerichtet gehen sie den Sperrmüll durch, der jüngere der beiden zückt offenbar einen Magneten, prüft die Teile auf ihren Metallgehalt. Ein Spülbecken und ein staubiger Teppich landen auf der Rückbank des alten Mercedes.

Wenig später kommt ein junges Paar vorbei, fast wie bestellt. Sie parken ihr Auto direkt in einer Einfahrt, gehen schnurstracks zu einem Fernsehtisch aus den 1960er-Jahren. Nach einem prüfenden Blick entscheiden sich die beiden, den immer noch elegant wirkenden Fernsehtisch mitzunehmen.

Neben Autofahrern wecken die Müllberge auch das Interesse der Passanten und Radfahrer. Ein älterer Mann in schwarzer Outdoor-Kleidung findet einen Karton voller altem Besteck und nimmt zwei Fahrradmäntel auf seinem Rad mit.

So findet binnen weniger Stunden ein Teil des Sperrmülls neue Abnehmer. Was jedoch nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Großteil Schrott ist, der nun auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden muss.

