MVK und Stadtwerke Kiel verlängern ihren Versorgungsvertrag von 2021 an nicht wie üblich um fünf, sondern gleich um 15 Jahre – mit zusätzlicher Option auf weitere fünf Jahre, falls keiner den Vertrag kündigt.

Das bedeutet: Die MVK wird wie bisher die Wärme, die in der Anlage am Theodor-Heuss-Ring aus der Verbrennung von Abfall erzeugt wird, in das Kieler Fernwärmenetz der Stadtwerke einspeisen. „Die Fernwärme aus Müllverbrennung ist zur Hälfte klimaneutral“, hob MVK-Geschäftsführer Frank Ehlers hervor.

Der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke, Frank Meier, freute sich über „die sehr solide Grundlast“, die die MVK liefere. Meier betonte wie Ehlers den ökologischen Aspekt: „ Fernwärme ist das Umweltfreundlichste, was wir uns in Kiel vorstellen können.“ Sie sei „eine der umweltfreundlichsten Arten zu heizen“.

Kiel bekommt Wärme aus Klärschlamm

Ehlers setzte noch einen drauf. „Wir werden die schon sehr gute Klimabilanz der Kieler Fernwärme noch weiter verbessern“, frohlockte der MVK-Chef. Grund: Von 2024 an wird die MVK zusätzlich die Wärme aus Klärschlämmen in das Kieler Fernwärmenetz geben. „Sie sind zu nahezu 100 Prozent klimaneutral“, versicherte Ehlers. Er nannte die Klärschlammverwertung „unser großes Zukunftsprojekt“. 3000 bis 4000 Haushalte könnten mit Fernwärme aus Klärschlamm versorgt werden. Außerdem gewinne die MVK bei der Verarbeitung von Klärschlamm einen wichtigen Rohstoff zurück: Phosphor.

Laut der langfristigen Vereinbarung, die Meier und Ehlers gestern unterzeichneten, liefert die MVK mindestens bis 2036 die Grundlast für die Kieler Fernwärmeversorgung. Sie entspricht mit 220 000 Megawattstunden Fernwärme im Jahr etwa 20 Prozent des Kieler Fernwärmebedarfes. Aus der Klärschlammverbrennung sollen ab 2024 noch einmal 48 000 Megawattstunden Fernwärme jährlich hinzukommen.

Kieler Verbundnetz ist besonders effizient

„Dass die Fernwärme im Verbundnetz der Stadtwerke Kiel besonders effizient ist, hat uns schon der Tüv Nord bescheinigt“, sagte Meier. Die Fernwärme aus der Müllverbrennung trage einen entscheidenden Teil dazu bei. Er freute sich, „dass die gute Zusammenarbeit langfristig gesichert wurde“.

Stadtwerke-Vorstand Jörg Teupen betonte die Eigenständigkeit der SWK: „Unser Küstenkraftwerk läuft und bildet seit Anfang des Jahres die Basis für eine ökologische Wärmeversorgung Kiels.“ Die Fernwärme aus der MVK „rundet unseren Anspruch ab, so emissionsarm wie möglich zu versorgen.“

Kieler Klimaschutzziele im Fokus

Meier und Ehlers versicherten: „ Kiel ist Klimaschutzstadt – das nehmen wir ernst.“ Sie verstünden es als ihren Auftrag, „die Landeshauptstadt Kiel als Gesellschafterin von MVK und Stadtwerken bei der Erreichung ihrer Klimaschutzziele zu unterstützen“.

Zu diesen Zielen gehört es neuerdings, „ Zero Waste City“ zu werden, also immer weniger Müll zu produzieren. Das Strategiepapier dazu hatte der Leiter des Umweltschutzamtes, Andreas von der Heydt, erst im August vorgelegt. Geht der MVK damit absehbar der Stoff aus, aus dem die Fernwärme ist? „Nein“, versicherte Ehlers. „Zero Waste ist ein langfristiges Ziel, das wir ausdrücklich unterstützen.“ Der beste Abfall sei der, der gar nicht erst entsteht. Die Müllverbrennung bleibe aber eine nötige Ergänzung zur Zero-Waste-Strategie. „Nicht jeden Abfall können Sie recyceln oder vermeiden“, sagte Ehlers. „Die thermische Abfallverwertung ist eine gute Alternative dazu.“

