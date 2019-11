Sechs Jahre Haft für den Totschlag mit einer Fünf-Kilo-Hantel in der Muhliusstraße: Das Landgericht Kiel urteilte am Dienstag milde. Der Angeklagte (48) darf umgehend eine Alkohol- und Drogentherapie antreten. Seine Kumpels unterstützten den gebürtigen Flintbeker im Gerichtssaal.

Von Thomas Geyer