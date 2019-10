Dem Sound von Kiel-Gaarden auf der Spur

Kiel

Marie Puls und Albertine Mietusch haben an der Muthesius Kunsthochschule Raumstrategien studiert und bereits im Juli einen derartigen Gang durch Gaarden angeboten. Innerhalb des Interreg-Projekts „UrbCulturalPlanning“, das für Kiel gemeinsam von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Büro Soziale Stadt in Gaarden getragen wird, kamen damals 150 Interessierte aus vielen Ländern zu einer Konferenz aufs Ostufer. Damit die dafür investierte Arbeit längerfristig Früchte trägt, war es von Anfang an vorgesehen, aus diesem Spaziergang ein dauerhaftes Angebot zu machen. Realisiert wird das dank eines gedeihlichen Zusammenwirkens klassischer und neuer Medien. In „Alis Kiosk“ am Vinetaplatz liegen 200 Exemplare der von den beiden Raumstrateginnen zusammengestellten Zeitung „Der Gaardener“.

Sprache lässt sich herunterladen

Auf der Titelseite des von den Kieler Nachrichten kostenlos gedruckten Werks gibt es QR-Codes, mit denen sich der Soundwalk genannte Spaziergang in deutscher oder englischer Sprache herunterladen lässt. Soundwalk bedeutet so etwas wie Klanggang und meint genau das. „Einen Spaziergang, bei dem Geräusche wirklich ganz wichtig sind“, wie Marie Puls erläutert. Wenn ein Taubenschwarm mit den Flügeln flattert, Autos um den Vinetaplatz rauschen, wenn sich Männer aufgeregt in einer fremden Sprache unterhalten, dann steckt darin tatsächlich ganz viel Gaarden. „Genau dazu wollen wir anregen“, betont Albertine Mietusch. „Wir möchten Dinge zeigen, die vielleicht erst auf den zweiten Blick schön sind und den Stadtteil mit verschiedenen Sinnen erlebbar machen.“ Nur wenige hundert Meter umfasst der Spaziergang, der vom Brunnen auf dem Vinetaplatz zur Hörnbrücke führt. Und doch dauert er eine halbe Stunde, denn die Flanierenden sind gehalten, sich Zeit und sich einzulassen.

Ohne Scheuklappen durch den Stadtteil

Gleichermaßen sympathisch wie nachdrücklich wirkt darauf eine junge Gaardenerin hin. Die neunjährige Sonja, nach einem kleinen Casting unter Theater-AG-Kindern der Hans-Christian-Andersen-Stadtteilschule als Sprecherin gewonnen, hat die Texte zu den einzelnen Stationen vor Ort aufgezeichnet, sodass kurze Informationen oder Gedankenanstöße stets in die jeweiligen Umgebungsgeräusche eingebettet sind. Mithin, so hoffen die beiden Raumstrateginnen, soll dieses Format dazu ermuntern, ohne Scheuklappen durch den Stadtteil zu gehen, das Trennende und das Verbindende auf dieser Schneise zwischen Ost- und Westufer wahrzunehmen. Letztlich geht es auch darum, immer ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade ein Stück Identität zu schaffen.

Viele Beiträge aus den Kieler Nachrichten

Die Zeitung zum Soundwalk ist unterdessen nicht nur wegen ihres QR-Codes von Belang. Intensiv und viel länger als vorgesehen haben sich Marie Puls und Albertine Mietusch im Stadtarchiv durch die Geschichte Gaardens gewühlt und auf 16 Seiten die Meilensteine in der Entwicklung des Stadtteils zusammengetragen. Zitiert oder komplett abgedruckt finden sich darin viele Beiträge aus den Kieler Nachrichten wieder. Denn die haben schon seit Jahrzehnten ihr Ohr am Sound von Gaarden.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.