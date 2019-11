Die Stadtwerke Kiel haben am Donnerstag das neue Küstenkraftwerk auf dem Ostufer übernommen, das als Nachfolger des im März still gelegten Kohlemeilers ab sofort für die zentrale Wärmeversorgung in der Region Kiel verantwortlich ist. Das Kraftwerk bringt den Klimaschutz in Kiel einen riesigen Schritt voran.