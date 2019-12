Musik liegt in der Kitaluft

Kiel

Von 1888 bis 1987 war in dem Gebäude in der Stephan-Heinzel-Straße 9 die Sternschule untergebracht. 2009 entstand darin das Musiculum, dessen Hauptträger, die Jovita-Stiftung, in letzter Zeit „in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist“, sagt Geschäftsführerin Anne Hermans. Nach intensiver Suche kann sie sich nun freuen, denn „die neue Adelby-1-Kita passt nicht nur zu unserem Haus, sondern sorgt auch für feste Mieteinnahmen“. Der Flensburger Träger entstand 1970 aus einer Elterninitiative im Flensburger Stadtteil Adelby und hat mittlerweile zwölf Standorte. Schwerpunkte sind Inklusion, Partizipation und musikalische Früherziehung.

Ein Stück Flensburg in Kiel

Nun ist ein Stück Flensburg auch in Kiel: Doch eine 470 Quadratmeter große Kita in einem denkmalgeschützen Haus zu installieren, war nicht ganz einfach. Brandschutz, Sicherheitstüren, kleinteilige Raumteiler und neue Büros: „Der Vertrag dafür ist umfangreicher als der Vertrag der Wiedervereinigung“, sagte Heiko Frost, Geschäftsführer des Trägers Adalby 1. Er betonte, dass die Stadt fantastisch mitgeholfen hätte. „So unkompliziert ist das nicht immer.“ Und es ging auch alles flott über die Bühne: Im Herbst 2018 gab es die ersten Gespräche mit dem Träger auf Wunsch des Musiculums. Für den Umbau flossen 300 000 Euro aus dem Impuls-Förderprogramm des Landes sowie 110 000 aus dem städtischen Finanzsäckel. Die ersten Kinder werden von den sieben Pädagogen schon seit Mitte November von 7 bis 16 Uhr betreut, allerdings sind die Plätze für eine Krippengruppe und zwei altersgemischten Gruppen schon vergeben. Gesucht wird allerdings noch ein/e Erzieher/in mit musikalischem Schwerpunkt in Vollzeit.

Start mit dem Morgenkreis

„Der Tag beginnt mit einem musikalischen Morgenkreis. Zwei Mal in der Woche machen wir etwas mit dem Musiculum und es gibt draußen einen Klanggarten“, sagt Kita-Leiter Martin Guitoo. Ebenso stehen auch freie Spielzeiten und Ausflüge in die nähere Umgebung auf dem Programm. Die Stadt hat in Sachen Vielfalt noch viel vor. „Es gibt 158 Kitas, 800 Kinder stehen noch auf der Warteliste“, sagte Marion Muerköster, Leiterin des Jugendamtes. Wer sich für die musikalische Kita interessiert, kann sein Kind frühzeitig auf der Warteliste des Kita-Portals anmelden.

Neue Ideen für die Kita-Landschaft

Bürgermeisterin Renate Treutel zeigt sich begeistert von der neuen Kita und sinniert über eine musikalische Bildungskette, „von der Kita Musica, der Grundschule Suchsdorf, Ernst-Barlach-Gymnasium, Akademien des Theaters, Musikschule und so weiter“. Nach dieser Zukunftsmusik sieht sie auch voller Freude auf neue Ideen und Pläne „in der Kieler Kita-Szene. Eine Sport-Kita ist für 2020 beim KMTV geplant, eine weitere ist beim Stadion angedacht“, sagt sie. Zudem gibt es Pläne für ein Haus der kleinen Forscher auf dem Ostufer. „Frau Muerköster und ich stehen für Vielfalt, unterschiedliche Träger und Konzepte.“

