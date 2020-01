Kieler Bands finden keine Proberäume

Kiel

Das Thema Raumnot ist in Kiel kein Neuland. Der Wohnungsnot soll durch zahlreiche Neubauten entgegengewirkt werden. Bei den Freizeitmusikern ist noch keine Besserung in Sicht: Zahlreiche Bands in und um Kiel suchen derzeit vergeblich nach einem Raum zum Musizieren. „Die Lage in Kiel ist ziemlich katastrophal. Gerade für junge Bands, die noch im Aufbau sind, ist es schwierig, gleich so viel Zeit investieren müssen, um eine Heimat zu finden“, erzählt Hanne Pries.

Sie ist die Sängerin der Band „Tiffany“, die mit ihrer Tanz- und Popmusik seit Jahren erfolgreich ist. Die nächsten Konzerttermine für 2020 stehen bereits fest, das Programm hat es in sich. Ausgerechnet jetzt haben sie überraschend ihren Ort zum Üben verloren. Ersatz ist nicht in Sicht.

Kündigung des Proberaums kam für " Tiffany " völlig unerwartet

„ Tiffany“ und einigen anderen Bands wurde der gemeinsame Proberaum in Altenholz zum März gekündigt. Grund ist der Verkauf der bisher genutzten Etage an eine Messefirma. Seit 2012 probt die Band in den Räumen, die Kündigung traf sie zur völlig unerwartet. Die Situation ist für die Musiker leider nicht neu: Davor probte „ Tiffany“ in der Wik und musste auch dort schon für Umbauten weichen.

Viele Alternativen existieren nicht. „Wir sind acht Menschen mit ziemlich viel Equipment, das ist nicht so einfach“, sagt Hanne Pries. Die Situation zehrt an den Nerven. „Wir verlieren unsere Heimat. Wir hoffen natürlich, dass von irgendwo ein Wunder herkommt“, so die Sängerin. „Wir geben sogar ein Konzert für unseren neuen Vermieter“. Es seien deutlich mehr Musikgruppen als Übungsräume in Kiel vorhanden, alle größeren Optionen wie der Schützenbunker, der Bunker in Gaarden oder die Räume der „Musico“ seien bereits mehr als voll.

Zu laut, zu viel Andrang: Bands bekommen in Kiel häufig Absagen

Die Rockband „Keelson“ teilt das Schicksal. Seit 2003 mieten sie den größten der unterirdischen Proberäume in Altenholz, bauten sogar eine eigene Bühne hinein und fanden hier ihr zweites Zuhause. „Wir haben nicht mit der Kündigung gerechnet“, sagt Bandmitglied Ingo Scheuse.

Anfragen zu Räumlichkeiten und Ausschreibungen würden aufgrund der Lautstärke und des großen Andrangs fast immer abgewiesen, an einen Proberaum käme man nur durch Zufälle und persönliche Kontakte. „Wir haben sogar überlegt, die Räume selbst zu kaufen, aber das muss sich ja auch rentieren“, so Scheuse. „Keelson“ hatte Glück: Ein alter Proberaum dient den Musikern ab März vorerst als neuer Unterschlupf.

Musiker schrecken vor hohen Warmmieten nicht zurück

„ Tiffany“ und „Keelson“ sind nicht die einzigen betroffenen Bands. Auch für die Pink-Floyd-Tribute-Gruppe „speak to me“ sieht es nicht gut aus. Aufgrund eines Eigentümerwechsels muss die achtköpfige Band samt wertvollem Equipment im Sommer aus ihrem Proberaum ausziehen. „Mittlerweile schrecken Musiker nicht einmal mehr vor hohen Warmmieten für Bandräume zurück, da sie so rar sind“, erzählt Sängerin Isabell Kugel. Die Chancen, direkt in Kiel etwas zu finden, seien verschwindend gering, weshalb die Band nun auch in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde sucht.

Musiker Jens Görlch beschreibt die Proberaumsituation in Kiel als desolat. Zwar habe seine Band noch einen Raum, dieser sei aber in einem schlechten Zustand. „Wir wollen raus, weil wir gerne Fenster, eine Heizung und mehr als eine Steckdose haben wollen“, so Görlch. Statt eines neuen Raums möchte der Gitarrist von „Trips Asmussen“ und „reinraus400“ zusammen mit ein paar befreundeten Musikern einen komplett neuen Komplex aufbauen. „Leider fehlt noch das passende Gebäude in Kiel“, erzählt er. Ihnen sei es wichtig, auch etwas für die Musikergemeinschaft zu tun. Langfristig würden wohl nur neue Räume die Proberaumsituation entschärfen können.

