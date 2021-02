Kiel

Den musikalischen Wettstreit um die „Goldene Sprotte“, ein Heimat-Kompositionswettbewerb, entschied vor 16 Jahren die Drei-Mann-Gruppe Tosse mit dem Song „Heimat“ für sich. Und die etwa 400 Zuhörer waren, so ist es zumindest überliefert, vom musikalischen Abend begeistert. Andere vermuteten ein abgekartetes Spiel bei den Platzierungen.

Fakt bleibt: Als Experiment war der von Schlagersänger Sven Jenssen („Schicksalsmelodie“, „Eine Lederhose braucht keine Bügelfalten“) und Gerd Hausotto ins Leben gerufene Wettbewerb gestartet, zwei überaus erfolgreiche Fortsetzungen sollten noch folgen. Dann war erst einmal Schluss mit dem Wettbewerb, der seine Wurzeln Jahrzehnte zuvor hatte – es folgte erneut eine jahrelange Konzertpause.

Gerd Hausotto nimmt den Ball von damals wieder auf

Jetzt will der Vorsitzende des Vereins Lebendiges Hassee, Gerd Hausotto (80), den Ball von damals wieder aufnehmen: Gemeinsam mit dem Singer-Songwriter Florian Bunke (28), der gerade sein neues Album „365“ auf den Markt gebracht hat, geht es beim Kompositionswettbewerb dieses Mal um die „Stimmgabel des Nordens“. „Musikalisch begabte Nordlichter haben Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen“, sagt Hausotto. Dabei geht es dem Moderator der TV-Talkshow „Lass mal schnacken“ nicht nur um die Idee, wieder ein Konzert zu organisieren.

Es gehe ihm und Bunke auch darum, die von der Corona-Pandemie in jeder Hinsicht gebeutelten Künstler zu unterstützen. Sowohl Amateur- als auch Profimusiker seien ab sofort aufgerufen, sich mit einem selbst komponierten Song zu beteiligen, „der sollte aber einen Textbezug zu unserem Norden haben“, sagt Hausotto und ergänzt: „Plattdeutsche Beiträge sind besonders erwünscht.“

Eingereicht werden können die Titel (per E-Mail an info@lebendigeshassee.de), die „nicht unbedingt“ in einem Studio aufgenommen werden müssen, in den Stilrichtungen Schlager, Pop und Volksmusik. Eine „professionelle Jury“ werde dann die jeweils vier besten Interpreten aus allen Einsendungen auswählen. Die insgesamt zwölf Musiker oder Bands treten dann im großen Finale um die „Stimmgabel des Nordens“ an.

Finale ist in der Süverkrüp-Ausstellungshalle geplant

Austragungsort des Konzerts samt Moderation und buntem Show-Programm soll die neue Ausstellungshalle von Süverkrüp-Automobile in der Daimlerstraße in Kiel-Wittland sein, ein Termin steht aufgrund der Corona-Pandemie aber noch nicht fest. Der Sieger jeder Kategorie erhält eine „Stimmgabel des Nordens“, alle Beteiligten eine Urkunde.

Und auch um Geld soll es gehen: „Um die Veranstaltung durchführen zu können und gleichzeitig den Künstlern helfen zu können, die wegen ausgefallener Konzerte derzeit keine Gagen erhalten, benötigen wir finanzielle Hilfe. Unterstützer sind gegen Spendenbescheinigung herzlich willkommen“, sagt Hausotto. Wer an dem Musik-Wettstreit teilnehmen möchte, sollte pro Teilnehmer zehn Euro auf das Konto der Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE34 2105 0170 1003 9551 74, überweisen.