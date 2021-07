Gaarden-Süd

Von der Sonne braun gebrannt und fit sehen die Teilnehmenden der Fahrradtour aus, als sie an der Habib-Moschee in der Flintbeker Straße in Kiel-Gaarden ankommen. „Das täuscht ein wenig“, sagt Abdullah Uwe Wagishauser und lacht. „Wir haben jeden Tag 170 bis 210 Kilometer zurückgelegt. Da spürt man abends dann schon seine Beine“, sagt der 71-jährige Muslime, der seit 1984 Bundesvorsitzende (Amir) der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland ist.

Aber die Strapazen seien es wert gewesen. „Wir wollten mit unserer ‚Kilometer gegen den Hass‘-Radtour auf uns und auf unser Motto ‚Muslime für Frieden‘ aufmerksam machen“, sagt Wagishauser. Das Ziel: mit den Menschen ins Gespräch kommen und Ängste über den Islam abbauen. „Das sei gerade nach den Taten in Hanau und Würzburg noch wichtiger denn je.“ In Hanau wurden am 19. Februar 2020 bei einem rechtsextremistischen Terrorakt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. In Würzburg tötete am 25. Juni 2021 ein Somalier bei einer Messerattacke drei Menschen und verletzte mehrere schwer.

Muslime wollen die Botschaft von Frieden übermitteln

Ob ein islamistisches Motiv hinter der Tat in Würzburg steckt oder der Täter psychisch krank sei, werde ermittelt. „Rassismus ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Dagegen müssen wir was tun“, sagt der Amir und erklärt: „Wir solidarisieren uns als Muslime mit allen Menschen, die gegen den Hass aufstehen.“ Mit der 1000-Kilometer-Radtour wollen wir die Botschaft von Frieden vermitteln. „Dazu haben wir alle eingeladen, die mit uns ein Zeichen setzen wollen.“

Am 11. Juli war die 32-köpfige Radsportgruppe mit Mitgliedern der Ahmadiyya Muslim Jamaat im Alter von 16 bis 71 Jahren aus ganz Deutschland in Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze zu ihrer zweiten Deutschland-Tour gestartet. „Der Ort war im vergangenen Jahr, bei unserer ersten Tour, unser Ziel“, erinnert sich Wagishauser. „Wir sind von Kiel in den Süden geradelt – ohne E-Bikes und immer gegen den Wind. In diesem Jahr wollten wir uns das einfacher machen und sind Richtung Norden gefahren.“ Anstrengend genug war es auch mit Rückenwind. Über Pforzheim, Hanau, Kassel, Hannover und Hamburg gelangten sie nach Kiel. Jeden Tag wurde in einer anderen Gemeinde Station gemacht, übernachtet und für die nächste Etappe Kraft getankt.

Die Berge im Schwarzwald waren eine „sportliche Herausforderung“, wie Mitradler Luqman Shahid sagt. „Alleine hätte ich nicht die Motivation gehabt, aber das Fahren in der Gruppe beflügelt.“ Auch die Begegnungen am Rande der Tour beflügelten die Radfahrer: Die positiven Gespräche mit unzähligen Menschen in den Tourpausen oder der kurze Schnack an den roten Ampeln, das Mittagsgebet in einer katholischen Kirche – „es hatte so geregnet, dass uns der Küster Unterschlupf zum Beten anbot“ – das gemeinsame Mittagsessen mit Fremden, die von der Gruppe spontan eingeladen wurden, und vieles mehr wird der Gruppe in Erinnerung bleiben. „Wir hoffen, auch wir werden den Menschen positiv in Erinnerung bleiben“, sagt Wagishauser. Und wer weiß, vielleicht radelt der eine oder die andere im nächsten Jahr mit?