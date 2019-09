So präsentiert sich die Wissenschaft beim Bürgerfest

Kiel

Direkt vor der Seeburg an der Kiellinie in Kiel werden smarte Türschlösser, Unterwasserroboter und sprachfähige Wetterstationen präsentiert. Die vielen Tausend Einheitsbesucher können per VR-Brille eine virtuelle Fahrt mit einer autonomen Fähre auf der Kieler Förde machen oder ganz real durch ein „Tiny House“ spazieren. Es gibt einen Erlebnisparcours, Experimente, Vorträge, Musik, Sport und vieles, vieles mehr.

Mut zur Zukunft an der Ländermeile

„Unter dem Motto ,Mut zur Zukunft’ wollen wir unseren Gästen unterhaltsame Einblicke in unsere vielfältige und spannende Arbeit bieten“, sagte Prof. Rico Gubler, Landesvorsitzender der Rektorenkonferenz. Er freut sich, dass die Staatskanzlei und das Wissenschaftsministerium die Präsentation auf der Ländermeile der Kiellinie unterstützt.

So ist auch Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) begeistert von dem umfangreichen Programm der Hochschulen. „Die Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein vernetzen sich immer stärker, um ihren Beitrag zur Beantwortung der großen Zukunftsfragen zu leisten“, lobte sie im Vorfeld.

An der Seeburg : Erlebnisparcour und großer Ausstellungsbereich

Einblicke in die Zukunft gibt es an beiden Tagen, 2. und 3. Oktober 2019, von 11 bis 18 Uhr direkt vor der Seeburg. Hier wird nicht nur ein Erlebnisparcours aufgebaut, sondern auch ein großer Ausstellungsbereich. Beim Parcours erfahren kleine und große Gäste spielerisch norddeutsche Wissenschaft mit all ihren Sinnen. Es geht unter anderem um Kalligrafie, Keime, Kraft und Körperschall.

Das Angebot reicht vom Ausprobieren eines Ruder-Ergometers über einen Chinesisch-Schreibkurs bis zum Geruchsmemory. Wer pfiffig ist, bekommt zum Abschluss sogar ein Schleswig-Holstein-Diplom. In einer Forschungswerkstatt werden zudem Mitmachaktionen und Experimente angeboten. Dabei geht es beispielsweise um Vor- und Nachteile von Nanotechnologie oder um die Verschmutzung unserer Meere durch Plastikmüll.

Aktuelle Projekte aus der Forschung an der Kiellinie

Auf der Ausstellungsfläche selbst erwartet die Besucher eine spannende Schau mit aktuellen Projekten aus den Hochschulen. Es geht um Bakterien, Biomedizin und eine Bernsteinhändlerin aus der Jungsteinzeit. Mithilfe von Comics, interaktiven Wissenschaftspostern, Computerspielen und Trickfilmen vermittelt sich dabei das Wissen fast wie von selbst. Vorgestellt wird unter anderem das interdisziplinäre Kooperationsprojekt „CAPTin Kiel“, hinter dem sich ein autonom, elektrischer Fährverkehr auf der Kieler Förde verbirgt.

Beim Exzellenzcluster „Precision Medicine in Chronic Inflammation“ geht es um das Projekt „Mikrobiom – Der Mensch ist nicht allein“, und hinter „Monsun“ versteckt sich ein Unterwasserschwarmroboter. Vorgestellt werden auch die Pläne für ein Museum über das Leben und Wirken des Kieler Nobelpreisträgers Max Planck.

Auch der Hochschulsport präsentiert sich beim Bürgerfest in Kiel

Ordentlich „Action“ verspricht das Programm auf der Wasserbühne auf dem Steg am Ruder- und Kanuzentrum der Kieler Uni. Hier laden an beiden Tagen kurzweilige und spannende Beiträge zum Verweilen ein. Unter anderem zeigt der Hochschulsport der Christian-Albrechts-Universität (CAU) am 2. Oktober Ausdrucksformen des modernen Tanzes.

Die Kieler Muthesius Kunsthochschule präsentiert die besten Kurzfilme aus aktueller Produktion, und die Fachhochschule Kiel lädt zur Zaubershow ein. Der Abend endet am Mittwoch mit DJ Solsonid, der bis 23 Uhr auflegen wird. Am 3. Oktober geht es dann mit vollem Programm weiter. Diesmal sogar mit Bilder-Quiz, Kabarett, Science-Slam und Schlagzeug-Trio.

Mehr zum Tag der Deutschen Einheit und dem Einheitsfest in Kiel erfahren Sie auf unserer Themenseite.