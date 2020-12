Schreckliche Szenen müssen sich am Dienstag in Kiel-Elmschenhagen abgespielt haben: Eine 83-Jährige ist nach derzeitigem Ermittlungsstand in ihrer Wohnung durch Gewalteinwirkung ihrer Tochter getötet worden. Die 54-Jährige wurde festgenommen und soll am Mittwochabend vor einen Haftrichter kommen.