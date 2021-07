Kiel

Eine Frau (54) soll im Dezember 2020 ihre Mutter (83) in Kiel erstickt haben. Mit dem psychiatrischen Gutachten und den Plädoyers wurde Montag das Verfahren am Landgericht fortgesetzt. Die Staatsanwältin beantragte die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, der Verteidiger die Einstellung.

Siebenmal habe er von Januar bis Mai 2021 mit der Beschuldigten gesprochen, sagte der psychologische Sachverständige Michael Jehs. Es sei ihr trotz Behandlung in Schleswig, wo sie derzeit untergebracht ist, immer schlechter gegangen. Zum Schluss sei eine Kommunikation nicht mehr möglich gewesen. Sie halluziniere, spreche mit der Mutter und realisiere nicht, dass sie tot sei.

Hauptschulabschluss als Jahrgangsbeste

Die 54-Jährige habe als Jahrgangsbeste ihren Hauptschulabschluss gemacht, anschließend die Mittlere Reife. Eine kaufmännische Ausbildung hat sie begonnen aber nicht beendet. 1988 heiratete sie und bekam eine Tochter. Jetzt habe sie wieder eine längere Beziehung. Koks und Heroin, gehören zu den täglich konsumierten Drogen. 26 Entzüge habe sie hinter sich. „Die Drogensucht wurde behandelt, ihre Psychose nicht“, sagte Jehs. „Eine Schizophrenie, die nicht anständig behandelt wird, kann einen Menschen zerstören.“

Jehs hält die Beschuldigte für vermindert schuldfähig. Ob auch die Voraussetzungen für eine Schuldunfähigkeit konkret vorliegen, könne er nicht mit Sicherheit sagen, es aber auch nicht ausschließen. „Auf sich selbst gestellt ist zu erwarten, dass die Beschuldigte sich und andere gefährdet“, lautet seine Prognose. „Sie kann der Verhandlung nicht folgen und ist nicht vernehmungsfähig.“

„Die Tochter hat sich eines vorsätzlichen Totschlags schuldig gemacht“, sagte Staatsanwältin Gesine Ohst in ihrem Plädoyer. Sie sah es als erwiesen an, dass die Beschuldigte ihre 83-jährige Mutter zu Boden gebracht, geschlagen und erstickt habe. Es gäbe Anzeichen von massiver Einwirkung stumpfer Gewalt im Gesicht der Mutter.

Mutter hatte Angst vor der Tochter

Die Tochter habe „parasitär“ in der Wohnung der Mutter gelebt, sich an ihrem Geld und dem Essen bedient. Auch ihr Freund hätte teilweise dort übernachtet. „Während Tochter und Freund im Bett schliefen, übernachtete die Mutter auf dem Sofa“, beschrieb sie die Lebensumstände. Die Mutter habe Angst gehabt, sich aber auch um die Tochter gekümmert. Die habe ihre Mutter für den Tod ihres Bruders und Vaters verantwortlich gemacht.

Direkte Tatzeugen gäbe es keine, so Ohst. Aber diverse Spontanäußerungen der Beschuldigten, wie beispielsweise „Ich habe sie umgebracht“ oder „Jetzt ist endlich Ruhe“. Die Staatsanwältin hält die 54-Jährige wegen seelischer Störungen für schuldunfähig. Weil sie davon ausgehe, dass die Beschuldigte auch weiterhin andere Menschen erheblich gefährde, beantragte sie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Kaum ausgesprochen quittierte die Beschuldigte den Antrag der Staatsanwältin mit den Worten „Leck mich am Arsch“.

Anwalt bezweifelt Gefährdung anderer

„Ich bin überzeugt, dass die Tochter ihre Mutter getötet hat“, sagte Verteidiger Axel Höper zu Beginn seines Plädoyers. Er komme aber zu einem anderen Ergebnis als die Staatsanwältin. Er zweifelte daran, ob das Sicherungsverfahren, das keine Anklage, sondern den Antrag auf eine dauerhafte Unterbringung der Beschuldigten in einer psychiatrischen Fachklinik zum Inhalt hat, das richtige Verfahren sei.

Die fehlende Vernehmungsunfähigkeit sei ein dauerhaftes Verfahrenshindernis, was eine Einstellung zur Folge hätte. Seine Mandantin könne weder den Sachverhalt erfassen, noch sich adäquat äußern. Sie könne den Sinn von Fragen nicht erfassen, so Höper. Es genüge nicht, dass sich das Gericht alleine durch ihr Verhalten einen Eindruck verschaffe.

Dass seine Mandantin weiter andere Menschen gefährde, bezweifelte Höper. Die Tat sei auf die Mutter bezogen gewesen, der Konflikt der beiden sei tief verwurzelt. Es gäbe keinerlei Hinweise, dass sie Straftaten gegen andere begangen hätte. Da die Mutter tot sei, sei von einer weiteren Gefährdung für die Allgemeinheit nicht auszugehen. Höper stellte den Antrag, das Verfahren einzustellen.

Folge das Gericht seinem Antrag, wäre die Beschuldigte zu entlassen, erklärte der Anwalt nach der Verhandlung. Eine Unterbringung wäre in diesem Verfahren dann nicht mehr möglich, so Höper. Ein anderes Gericht könne im Anschluss aber eine Unterbringung nach dem Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG) veranlassen, wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt seien.

Die Urteilsverkündung ist für Mittwoch, 28. Juli, um 13 Uhr angesetzt.