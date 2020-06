Mit E-Lastenrädern durch die Krise

Kiel

"Ursprünglich ist die Idee noch während des Lockdowns entstanden", berichtet "Myboo"-Sprecher Felix Habke. "Wir wollten simpel und einfach Alternativen bereitstellen, um das Außerhaus-Geschäft fortzusetzen." Jetzt, nachdem die Geschäfte wieder öffnen durften, könne ein E-Rad eine Perspektive für die Mobilität der Unternehmen bieten. Die seien dann bereits mit dem Thema vertraut.

So zum Beispiel Gudrun Schnorrenberg von "Blumen am Gleis 2" im Hauptbahnhof: "Für den Großeinkauf ist so ein E-Lastenrad noch zu klein. Aber für Auslieferungen will ich es regelmäßig nutzen", kündigt sie an. "Das Fahren damit ist doch leichter und macht auch viel Spaß – auch wenn man sich etwas daran gewöhnen muss."

Lille will "Danke" sagen

Max Kühl von der Lille-Brauerei will mit dem E-Lastenrad Bier-Paletten mit "Danke"-Aufschrift an die Kieler Supermärkte ausliefern, die Lille auch in der Krise mit ihrem Absatz gestützt haben. Und auch generell habe die Brauerei vor, in der Zukunft "kleine logistische Fahrten" nicht mehr mit dem Auto zu machen.

Ganz anderen Transport hat Holger Menke von der Continentale-Versicherung in Altenholz zu leisten: Er hat weniger Lasten, sondern eher Papier oder einen Laptop zu transportieren – aber er hofft gleichzeitig, mit dem E-Bike "auch bei meinen Kunden in Holtenau oder Dänischenhagen" noch adrett anzukommen.

