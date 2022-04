Erst vor drei Wochen gab es einen folgenschweren Unfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Höhe der Levensauer Hochbrücke. Am Dienstag schepperte es erneut: Das Frachtschiff „Liberta“ rauschte am Morgen in die Böschung. Einen möglichen Grund für diese Havarie hat die Wasserschutzpolizei mittlerweile ermittelt.