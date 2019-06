Kiel

Visionen statt Flickwerk: Das verlangt Hartmut Rudolphi, der Vorsitzende des Naturschutzbundes in Kiel, von Politik und Verwaltung in der Landeshauptstadt. Zum Entwurf eines Luftreinhalteplans für Kiel, den das schleswig-holsteinische Umweltministerium jetzt vorgelegt hat, sagte er: "Die Maßnahmen der Stadt Kiel am Theodor-Heuss-Ring sind bei Weitem nicht ausreichend, wirken zudem nur punktuell."

Alte Dieselfahrzeuge raus aus der City

Rudolphi fordert: "Der Kieler Innenstadtbereich muss als Umweltzone ausgewiesen werden, in dem keine älteren Dieselfahrzeuge reinfahren dürfen." Dadurch müssten Pendler, Tagesgäste und Touristen auf den umweltfreundlichen ÖPNV oder Fahrrad umsteigen, so Rudolphi wörtlich. Die Umweltzone sei "eine Maßnahme, die noch dieses Jahr umsetzbar wäre", glaubt er.

"Für Pendler gibt es kein verbrieftes Recht, einerseits außerhalb von Kiel im Grünen zu wohnen und andererseits die Bewohner der Innenstadt mit Abgasen, Lärm und Verkehrsstress zu belasten", sagte Rudolphi. "Auch wenn Grenzwerte an anderen Stellen der Stadt eingehalten werden: Besonders Kleinkinder und ältere Menschen müssen unter den Schadstoffen gesundheitlich leiden."

Eine Umweltzone würde "die dringend benötigte Verkehrswende beschleunigen", meint Rudolphi. Städte wie Karlsruhe machten es vor.

Parkplätze weg, Straßen zu Radwegen

Der Nabu forderte zusätzlich ein weitreichendes Maßnahmenpaket für Kiel: verstärkter Ausbau des ÖPNV, permanenter Rückbau von Parkplätzen, Umwandlung von Straßen zu Radwegen.

Zum Beispiel könne auf dem Westring der Autoverkehr von vier auf zwei Fahrspuren beschränkt werden. Die frei werdenden Spuren könnten zum Radweg und Grünstreifen umgewandelt werden.

Gewinn an Lebensqualität

Alle Maßnahmen führten zu "einem großen Gewinn an Lebensqualität für die Menschen in Kiel", so Rudolphi. Zuvor hatte schon die grüne Ratsfraktion mit der Forderung nach einer sofortigen Sperrung von zwei der vier Fahrspuren auf dem Theodor-Heuss-Ring für Aufsehen gesorgt.

