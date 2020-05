Wenn die Abiturienten ihre schriftlichen Prüfungen hinter sich haben, soll ab kommendem Mittwoch (6. Mai) auch für andere Schülerjahrgänge wieder ein Stück Normalität beginnen. Aber normal, so zeigt ein Blick in Kieler Schulen, wird der Unterricht dort erst einmal nicht sein können.

Von Jürgen Küppers