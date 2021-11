Gleich zwei Brände sorgten am Dienstag für Aufsehen in einer Kleingartenanlage im Kieler Süden. Die Ursache für die Brände ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei Brandstiftung. Einen Tatverdächtigen haben die Einsatzkräfte auch bereits ermittelt.

Tatverdächtiger nach Bränden in Kleingartengelände in Kiel gefasst

Von Frank Behling